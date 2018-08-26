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ABD'de bayraklar yarıya indirildi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona Eyaleti'nin Senatörü olarak görev yapan John McCain'in ölümü sonrası ülkede bayraklar yarıya indirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 19:15
ABD'de bayraklar yarıya indirildi!

ABD’nin Arizona Eyaleti’nin Senatörü olarak görev yapan John McCain’in beyin kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. Öte yandan McCain, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetnamesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın cenaze törenine katılmasını istemediğini açıklamıştı. 

ABD’nin Arizona Eyaleti’nin Senatörü olarak görev yapan John McCain’in beyin kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başta Beyaz Saray olmak üzere ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. Aynı zamanda eski Cumhuriyetçi Başkan adayı John McCain’in naaşının, yaşamını yitirmesinin ardından Arizona’daki çiftliğinden alınarak Phoenix’de bir cenaze evine getirildiği belirtildi. Senatör McCain, Maryland eyaletinin Annapolis kentindeki ABD Donanma Akademisi Mezarlığı'na defnedilmeden önce Arizona eyaletinin Başkenti Phoenix'te bir tören yapılacağı ve ardından Başkent Washington’daki Ulusal Katedrali Capitol Rotun’a getirileceği belirtildi. 

TRUMP'IN CENAZE TÖRENİNE KATILMAMASINI VASİYET ETMİŞTİ

Başkan Donald Trump'ın aldığı kararların ciddi derecede eleştirmeni olan Cumhuriyetçi McCain, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetnamesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın cenaze törenine katılmasını istemediğini açıklamıştı. McCain, eski Başkanlardan George W. Bush ve Barack Obama'nın ise cenaze törenine katılarak dua etmelerini istediğini belirtmişti. 

John McCain’nin Washington’da düzenlenecek cenaze törenine Beyaz Saray ve mevcut yönetimi temsilen Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılarak temsil etmesi bekleniyor. Senatör McCain’nin cenaze töreni için bir tarih ise henüz belirlenmedi. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 19:15
  1. ABD
  2. Trump
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