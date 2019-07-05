0553 313 94 23

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelindeki törenlerle kutlandı- Başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği doğrultusunda düzenlenen kutlamalarda, tankların geçişinin yanı sıra savaş uçaklarının gösteri uçuşu dikkati çekti- Trump, 70 yıl sonra Lincoln Anıtı önünde halka seslenen ilk başkan olarak tarihe geçti- CodePink üyesi kadınların organize ettiği protestoda, Trump'ı elinde cep telefonu, bebek bezi giymiş şekilde gösteren dev balon kullanıldı

05 Temmuz 2019 Cuma 03:06
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

WASHINGTON/NEW YORK (AA) - ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelinde kutlanırken, Başkan Donald Trump'ın Washington'da yaptığı konuşma ile tank ve uçakların da yer aldığı özel tören güne damgasını vurdu.

Başkent Washington'daki törenlerin gündüz bölümünde, geleneksel olarak düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı. Akşam saatlerinde "Amerika'ya Selam" temasıyla düzenlenen 4 Temmuz kutlamalarına Başkan Trump da katıldı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen geleneksel kutlamalarda polis, asker, şerif ve kovboyların da katılımıyla geçit töreni düzenlendi. Anayasa Bulvarı'nın iki tarafında toplanan binlerce kişi, geçit törenini ellerinde bayraklarla izledi.

Akşamüstü yapılan ve önceki yıllardan farklı olarak tankların ve savaş uçaklarının da yer aldığı özel kutlamada ise Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

- Tank ve uçaklar dikkati çekti

Yoğun yağmura rağmen toplanan on binlerce Amerikalı, coşku içinde kutlamalara eşlik ederken, kutlamalara Trump tarafından dahil edilen Amerikan ordusuna ait tank ve uçaklar ilgi çekti.

70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

Konuşmasında ABD tarihinden örneklerle Amerikan halkının dünya tarihinde büyük ve önemli bir millet olduğunu anlatan Trump, özellikle Amerikan milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı. Amerikan ordusuna da birçok kez atıf yapan Trump, ordu mensuplarının gösterdiği fedakarlığın önemine işaret etti.

- Uçaklardan gösteri uçuşu

Trump'ın konuşması sırasında Amerikan ordusuna ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı.

Törenin ardından, yaklaşık 35 dakika olarak planlanan havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

- "Bebek Trump" balonuyla Trump'ı protesto ettiler

Öte yandan kutlama alanında Trump'ı protesto etmek üzere bir araya gelen yüz kadar CodePink üyesi kadın, Trump'ı elinde cep telefonu, bebek bezi giymiş şekilde gösteren dev balon ile ABD Başkanını protesto etti.

Washington polisinin helyum doldurularak uçurulmasına müsaade etmediği dev balon, yere bağlı şekilde göstericilerin eylemine eşlik etti.

Diğer yandan, Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağını yakmaya çalışan bir göstericinin tutuklandığı bildirildi.

- New York'taki kutlamalar

4 Temmuz Bağımsızlık Günü, New York’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yetkililerin, "ABD'nin en büyük havai fişek gösterisi" olarak nitelendirdikleri 43. geleneksel Macy's havai fişek gösterisi, Brooklyn Köprüsü'ne yakın East River nehri üzerinde gerçekleştirildi.

Manhattan, Queens ve Brooklyn civarında toplanan milyonlarca vatandaş, yaklaşık yarım saat boyunca göğe fırlatılan 70 bin fişeğin oluşturduğu ışık şöleni altında unutulmaz anlar yaşadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 03:06
  1. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü
  2. ABD
  3. ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan Cazan'da SİHA düşürdü
    1. Suudi Arabistan Cazan'da SİHA düşürdü
    2. ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına..
    3. Avcılar’da devrilen yakıt tankerinin..
    4. Hande Yener Bursa'da konser verdi
    5. İran Dışişleri Bakanı Zarif New York..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif..
    8. Cami’ye hırsızlığa giren 2 kişi..
    9. İstanbul'daki 2 bin 62 polise şark..
    10. Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü
    11. Büyük kriz! İki ülke diplomatik..
    12. Emniyet teşkilatında atamalar...
    13. Türk Kızılay 50. yılını kutlayan..
    14. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir S-..
    15. Otomobil orta refüje çarparak takla..
    16. Somali, Gine ile diplomatik ilişkisini..
    17. İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400..
    18. Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O..
    19. Manisa'da ev yangını
    20. Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3..
    21. Yolda bulunarak hastaneye getirilen..
    22. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ:..
    23. BM Yemen Temsilcisi ile Umman..
    24. Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı:..
    25. Trump'ı hedef tahtasına koydular!..
    26. Çam ağacı seyir halindeki aracın..
    27. Devlerin gözdesi Vedat Muriqi kararını..
    28. Bu sefer içen değil kendisi yandı
    29. Irak'ta gazetecileri tehdit eden..
    30. Kapadokya Balon Festivali muhteşem..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?
    Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı