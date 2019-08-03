0553 313 94 23

ABD’de AVM’ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yaşanan silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:25
ABD’de AVM’ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yaşanan silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı açıklandı.


Teksas’ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yapan yerel polis, saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını doğruladı. Yerel basına yansıyan haberlere göre ise, AVM’ye giren silahlı adamın gelişi güzel ateş açtığı ve AVM’de bulunan başka bir kişinin de yine silahla ateş ederek cevap verdiği saldırıda ilk bilgilere göre 1 kişi yaşamını yitirdi ve 18 kişi de yaralandı.


Görgü tanıkları yerel TV kanallarına yaptıkları açıklamalarda ise Walmart’ta az on el silah sesi duyduklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin operasyonu ise devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’de AVM’ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
    1. ABD’de AVM’ye silahlı saldırı: 1 ölü,..
    2. Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    3. İmam Matüridi ve ''Te'vilatül'l''..
    4. Futbol: Uluslararası Şampiyonlar..
    5. Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu
    6. Güneş yanığını tedavi etmenin yöntemleri
    7. Yanarak can veren oğluna ve kardeşine..
    8. ABD’de alışveriş merkezine silahlı..
    9. Nehirde kaybolan çocuğun cansız..
    10. Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya..
    11. Yunanistan'ın gizli hedefi Megali..
    12. Mustafa Elitaş: “Sanayicimize..
    13. Hakkari’de 2 PKK’lı teslim oldu
    14. Kayserispar Şamil Çinaz ile sözleşme..
    15. Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara..
    16. Rusya'da seçim protestosu
    17. Otobüs yangınından etkilenen hasta..
    18. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    19. Bakan Kasapoğlu’ndan özel sporculara..
    20. Kayserispor'da sezon hazırlıkları
    21. Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den..
    22. Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    23. Keçiören Belediyesinden toplu sünnet..
    24. Suudi Arabistan'da tutuklu İslam alimi..
    25. Katar Emiri Temim, Fransa..
    26. GÜNCELLEME - Seyir halindeki yolcu..
    27. Futbol: Hazırlık maçı
    28. ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisi Tarım'a..
    29. ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisi Tarım'a..
    30. ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu