ABD’de aşırı yağış su taşkınlarına neden oldu: 5 ölü

ABD’nin Missouri ve Mississippi eyaletlerinde şiddetli yağış sonucu oluşan su taşkınlarından 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD’nin Missouri ve Mississippi eyaletlerinde yaşanan su taşkınlarından 10 milyondan fazla insanın etkilendiği öğrenildi. Yetkililer, su taşkınlarında en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Missouri eyaletinde şiddetli yağış sonucu oluşan sel suları birçok kasabayı bastı. Etkisini giderek arttıran yağış, Mississippi eyaletinin Great Plains kentinde en az 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Missouri Nehri’nin şiddetli yağmur ve eriyen kar sularıyla yükselmesi yüzlerce aile evlerini zorunlu olarak terk etmek zorunda kaldı.

4 eyalette OHAL

Iowa Valisi Kim Reynolds, 38 bölgede afet ilanı olduğunu ve batı Hornick kentinde meydana gelen sel felaketinden 150 evin zarar gördüğünü söyledi. Iowa, Nebraska, Mississippi ve Wisconsin eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının da sürdürüldüğü açıklandı.

Su taşkınları artabilir

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde daha fazla rekor seviyede yağışların beklendiği belirtildi. Açıklamada, üç gün daha etkisini sürdürecek yağışların, su taşkınlarını artırabileceği ifade edildi. Yetkililer vatandaşların bu konuda tedbirli olmaları konusunda da uyarılarda bulundu.