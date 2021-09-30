ABD'de aşı olmayan 175 sağlık çalışanı işten çıkarıldı

35 bin çalışanı bulunan sağlık kuruluşu, geçen haftaya kadar aşı yaptırmayan 375 çalışanına 5 gün ücretsiz uzaklaştırma cezası vererek zaman tanıdığını duyurmuştu. Buna rağmen aşı olmayan 175 sağlık çalışanını işten çıkardı. Çalışanlarına Kovid-19 aşısını ilk zorunlu kılan Teksas'taki Houston Methodist hastanesi de aşıyı reddettiği için 150 sağlık çalışanını işten çıkarmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, personelini aşılatmayan huzurevi tesislerine yapılan yardımların da kesileceğini açıklamıştı.