ABD'de aşı direnişi! "Zorlarlarsa iç savaş çıkar"
ABD vatandaşlarının büyük çoğunluğunun aşıya karşı olduğu ortaya çıktı. Bazı ABD'li vatandaşlar, zorunlu aşı olması durumunda sürecin iç savaşa gidebileceğini söylüyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısına onay verdi. Ancak ülkede aşı karşıtlarının sayısı oldukça fazla.
Deutsche Welle'nin haberine göre, ABD vatandaşları aşı yaptırmak istemiyor. Mikrofon uzatılan bazı vatandaşlar, zorunlu aşı olması durumunda sürecin iç savaşa bile gidebileceğini vurguluyor.