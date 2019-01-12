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ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

12 Ocak 2019 Cumartesi 06:35
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

NEW JERSEY (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Jersey City Belediye Başkanı Steve Fulop, yaptığı açıklamada, Newport Centre adlı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde ateş açıldığını, kurbanlardan birinin karnından diğerinin de kolundan vurulduğunu belirtti.

Yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirten Fulop, olayın bir çete kavgasından çıktığının düşünüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 06:35
  1. ABD
  2. New Jersey
  3. silahlı saldırı

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