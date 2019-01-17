0553 313 94 23

ABD'de ailelerinden koparılan göçmen çocuklar

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının yayımladığı rapor, Trump yönetiminin açıkladığı sayının dışında binlerce yasa dışı göçmen çocuğun daha ailelerinden ayrılmış olabileceğini ortaya koydu- Raporda, "Aileleri ya da koruyucularından ayrılan çocukların toplam sayısı ve şu anki sayı tam olarak bilinmiyor" ifadesine yer verildi

17 Ocak 2019 Perşembe 22:04
ABD'de ailelerinden koparılan göçmen çocuklar

WASHINGTON (AA) - ABD'de yayımlanan bir rapor, Trump yönetiminin açıkladığı sayının dışında binlerce yasa dışı göçmen çocuğun daha ailelerinden ayrılmış olabileceğini ortaya koydu.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına bağlı Denetleme Dairesi Başkanlığının yayımladığı rapor, Washignton yönetiminin, geçen yıl güneydoğu sınırında "sıfır tolerans" politikasını ilan etmesinden önce 2017'de göçmen akınında da çocukların ailelerinden ayrıldığını gözler önüne serdi.

Raporda, Trump yönetiminin sınırda ailelerinden ayrılan çocuklara ilişkin açıkladığı sayıya, öncesinde ailelerinden koparılan binlerce çocuğun dahil edilmemiş olabileceğine işaret edildi ve "Aileleri ya da koruyucularından ayrılan çocukların toplam sayısı ve şu anki sayı tam olarak bilinmiyor." ifadesine yer verildi.

Denetleme Dairesi Başkanlığının raporunda ayrıca, ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw'ın ailelerinden ayrılan çocukların yeniden velilerine teslim edilmesine yönelik haziran ayında yayımladığı tebligatına ilişkin, "Bu tebligat, 2017'de başlayan göçmen akını esnasında göçmenlik yetkililerinin ailelerinden ayırdığı tahmin edilen binlerce çocuk için geçerli değil." ifadesi kullanıldı.




Sabraw'ın tebligatı doğrultusunda alilerine teslim edilmedikleri varsayılan çocukların durumlarından endişe duyulduğu vurgulanan raporda, yetkililerin göçmen çocukları aileleriyle yeniden birleştirmeye yönelik çabalarına rağmen hala yeni vakaların olduğu da belirtildi.

- ABD yönetiminde ailelerinden koparılan çocuklar

Dönemin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions mart ayında yaptığı açıklamada ABD'nin artık yasa dışı göçmenlere karşı "sıfır tolerans" politikasını güdeceğini ve bundan taviz vermeyeceğini ilan etmişti.

Trump yönetiminin kurduğu göçmenlik merkezlerinde birkaç hafta içinde 2 binden fazla çocuk ailelerinden ayrılmıştı. Trump, geçen ay başkanlık kararnamesiyle ailelerin ayrılmasına son vererek ebeveynlerle çocukların yeniden birleştirilmesi ve aynı yerde tutulması talimatını vermişti.

ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw, haziran ayında yayımladığı ulusal tebligatta, 14 yaşından küçük çocukların 14 gün içinde, 14 yaşından büyük ve 18 yaşından küçüklerin ise 30 gün içinde velilerine iade edilmesini talep etmişti.






Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 22:04
  1. ABD
  2. göçmen çocuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul'da planlar alt üst oldu! Ertuğrul Bey'e hain saldırı...
    1. Diriliş Ertuğrul'da planlar alt üst..
    2. GÜNCELLEME - Hatay'daki uyuşturucu..
    3. Trump'tan savaşın kapısını aralayan..
    4. Türk Konseyi Genel Sekreteri..
    5. "Recep Tayyip Erdoğan askeri vesayeti..
    6. The Atlantic dergisinden "Trump..
    7. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı
    8. İstanbul'da Tramvay seferleri..
    9. Galatasaray, yeni golcüsünü..
    10. Bakanlık uyardı: 64 bin kişi başvurdu
    11. Semih Şentürk, zor durumdaki..
    12. İki liderden Türkiye açıklaması
    13. "Tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık..
    14. Kayınpederinin evini basıp kurşun..
    15. ABD'de ailelerinden koparılan göçmen..
    16. Tramvayda teknik arıza
    17. Yaşlı adam naylon barakada hayat..
    18. "Suriye'nin Arap Birliği üyeliği Arap..
    19. Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma açıldı
    20. Katar'dan Somali'ye 68 askeri zırhlı..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?