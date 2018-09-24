ABD'de ağlatan buluşma!

Katılımcılar ellerinde "We love Erdoğan" (Erdoğan'ı seviyoruz), "We Love Türkiye" (Türkiye'yi seviyoruz) yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı selamladı.

Program öncesi New Jersey eyaletindeki Union City'de bulunan “Rising Start Academy” adlı İslam okulu öğrencileri Arap kültürüne ait folklor gösterisinde bulundu. Rising Star Academy'nin anaokulu öğrencileri de salavatlar ve dualar okudu.

Ayrıca New York'taki Atatürk Okulu Öğrencileri de Çanakkale ve Memleketim şarkılarını seslendirdi.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı New Jersey Bergen Cami İmamı Ahmet Babür'ün okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Atatürk okulu öğrencileri İstiklal Marşını okudu.

"DÜNYANIN GERÇEKTEN 5'TEN BÜYÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ"

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal ise konuşmasında Türkiye'nin ümmete yaptığı yardımlar ve batıyla kurduğu güçlü ilişkilerle kendini geliştirdiğini belirterek, “Yüksek bedeller ödemek zorunda kalsa bile türkiye mazluma sahip çıktı. Şimdi de kendi modern tarihini yazıyor. Arakan'da, Yemen'de, Suriye'de her yerde.” görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin Rusya ile vardığı Soçi mutabakatını anımsatan Cemal, “Dünyanın 5 süper gücü bunu İdlib'deki krize bir çözüm bulamazken bunu siz yaptığınız. Dünya'nın gerçekten 5'ten büyük olduğunu gösterdiniz.” dedi.

Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan gerginliği de değinen Cemal. “ABD'deki Müslümanlara olarak Türkiye ve ABD'nin bir an önce bir mutabakata varması için dua ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE DÜNYADAKİ TÜM MÜSLÜMANLARIN KARDEŞİ"

New York Meclis-i Şura Başkanı Abdel Hafid de buradaki konuşmasında, Türkiye'deki 25 Haziran seçimlerini yakından takip ettiğini belirterek, “Türk insanını bir seçimin nasıl yapılır gösterdiği için tebrik ediyorum.” dedi.

ABD'deki Müslümanların İslam'a karşı uygulanan zulmü ve İslamofobiye karşı çıkmaya devam edeceğine ve bu konuda Türkiye'yi örnek aldıklarına işaret ederek, “Türkiye dünyadaki tüm Müslümanların kardeşidir.” Diye konuştu.

Salonda bin 200'ün üzerinde katılımcı bulunurken bini aşkın kişi de salonun dışında bekledi.

Öte yandan program sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek kendisiyle bir süre görüşen Filistinli Ebubekir Serag, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BİR RÜYADAN DAHA FAZLA BİR ŞEY"

California'daki Glendale İslam Merkezi Başkanı Serag,"Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey. Bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum." dedi.

Serag, "78 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir lideri sevmediğim kadar Erdoğan'ı sevdim. İmkanım olsa bütün isteğimle hayatımdan alıp onun güvenliği ve selameti için verirdim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlığa hizmet konusunda sorumlu davrandığını kaydeden Serag, "Kendisine 3 sayfalık bir mektup verdim ve tüm ümmetin arkasında olduğunu anlattım." şeklinde konuştu.