ABD'de adliye önünde ateş açan saldırgan öldürüldü

ABD'de adliye önünde ateş açan saldırgan öldürüldü17 Haziran 2019 Pazartesi 23:07
NEW YORK (AA) - ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir adliye önünde ateş açan saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Brian Isaack Clyde, Dallas'taki adliye binasının önünde sabah saatlerinde ateş açtı.
Clyde, olaya müdahale eden polis memurlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.
Saldırganın sosyal medyada silah ve kılıçlara ilişkin çok sayıda paylaşım yaptığı belirlendi.
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