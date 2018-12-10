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ABD'de 90 yıllık ahşap evde yangın

Yangında 5 çocuk öldü, pencereden atlayan anneleri yaralı kurtuldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:25
ABD'de 90 yıllık ahşap evde yangın

YOUNGSTOWN (AA) - ABD'nin Ohio eyaletinde eski ahşap evde çıkan yangında 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Youngstown İtfaiye Şefi Kurt Wright yaptığı açıklamada, 90 yıldan fazla süre önce inşa edildiği belirtilen 2 katlı ahşap evde çıkan yangında bir yaşındaki ikizler ile 2, 3 ve 9 yaşındaki çocukların hayatını kaybettiğini, evin 2. katındaki pencereden atlayan annelerinin ise yaralı kurtulduğunu belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken Wright, hasarın büyüklüğünden yangının evin birinci katında çıkmış olduğunun sanıldığını aktardı.

Wright, itfaiye ekiplerinin olay yerine vardıklarında çocuklardan 3'ünü alevler arasından kurtarmayı başardığını ancak çocukların kaldırıldıkları hastanede öldüğünü ifade etti.

Yangın çıktığı esnada evde çocuklar ve anneden başka kimsenin olmadığı kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiyeci olay yerinde tedavi edilirken, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Yöre sakinleri duydukları büyük patlamanın ardından evi alevler içinde gördüklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:25
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