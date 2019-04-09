ABD'de 8 milyon dolara ada satın alan kişi hırsızlıkla suçlandı

ANKARA (AA) - ABD'de 8 milyon dolara ada satın alan kişi, süpermarkette hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. BBC'nin haberine göre, Florida eyaletinde Key West'e bağlı Thompson Adası'nı 8 milyon dolara satın almasının ardından yerel basında manşetlere taşınan Andrew Lippi, bundan günler sonra Kmart mağazasından yaklaşık 300 dolarlık eşya çalmakla suçlandı. Key West polisi, Lippi'yi mağazadan 55 dolarlık bir kahve makinesi ile LED ampuller çalmakla suçladı. Ayrıca Lippi'nin 150 dolara satın aldığı kahve makinesini iade edip parasını geri aldığı ancak iade edilen kutudan kahve makinesi yerine bir basket topunun çıktığı ileri sürüldü. Suçlamalar üzerine gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan Lippi'nin 18 Nisan'da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Lippi, yaşananları "ticari anlaşmazlık" olarak nitelendirdi.

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