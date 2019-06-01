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ABD’de 6 ayda 14 silahlı saldırı

ABD’de son altı ayda halka açık yerlerde işlenen silahlı saldırılar ABD’yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sıralara taşıyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:19
ABD’de 6 ayda 14 silahlı saldırı

ABD’de son altı ayda halka açık yerlerde işlenen silahlı saldırılar ABD’yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sıralara taşıyor.


Yaşanan silahlı saldırı olaylarındaki yüksek ölüm oranları ve yasalarla silahlara kolay sahip olunabilmesi ABD’yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sırlara taşıyor. Son olarak 31 Mayıs’ta halka açık bir alanda yeni bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. Bir kişinin Virginia Beach’te önüne gelene ateş açması üzerine 12 kişi hayatını kaybetti. Bu katliam ile ABD’de sadece 2019’da halka açık yerlerde işlenen silahlı saldırı sayısı 14’e yükseldi.


18 Mayıs’ta ise kimliği belirsiz bir kişi Indiana’daki Ball State Üniversitesi yakınında şenlik alanında silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.


8 Mayıs’ta Colorado’daki bir Highlands Ranch okulunda yapılan silahlı saldırıda 18 yaşında bir öğrenci öldü. Birkaç öğrenci de ağır yaralandı.


30 Nisan’da, Charlotte şehrinde bulunan Kuzey Carolina Üniversitesi kampüsünde, yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Daha sonra çıkan çatışmada ise 4 kişi yaralandı.


27 Nisan’da, bir adam San Diego şehrinde bir sinagogda ateş açtı. bir kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.


16 Nisan’da, Tennessee’de bulunan Sevierville alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Bir adamın önüne gelene ateş açması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.


12 Nisan’da kimliği belirsiz kişiler Los Angeles’ta Amerikalı rapçi Nipsey Hussle’nin cenazesinde çatıştılar. Çatışma sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.


27 Mart’ta Seattle’da gerçekleşen silahlı saldırıda, bir adam birkaç aracın şoförüne ateş açtı. İki kişi öldü, iki kişi hastaneye kaldırıldı.


23 Mart’ta, kimliği belirlenemeyen bir kişi San Francisco’daki Fillmore Caddesi’nde ateş açtı. Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.


18 Şubat’ta, Michigan eyaletinde çıkan bir çatışmada dört kişi öldü. Olayın detayları açıklanmadı.


15 Şubat’ta Illinois eyaletindeki Henry Pratt fabrikasında bir silahlı saldırı oldu. Polis, saldırgan da dahil olmak üzere 5 kişinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca, beş polis memuru da yaralandı.


24 Ocak’ta Pensilvanya Üniversitesi yakınındaki bir barda silahlı saldırı düzenlendi. Üç kişi öldü, iki kişi kritik durumda hastaneye kaldırıldı.


23 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletinde bir bankada yapılan bir silahlı saldırı beş kişinin ölümüne neden oldu.


17 Ocak’ta bir kadın öldürüldü, bir diğeri Houston, Teksas’taki bir kilisede uğradığı silahlı saldırıda bir otoparkta ağır yaralandı.


5 Ocak’ta, Los Angeles’ta bir bowling salonunda çatışma çıktı. Üç kişi öldü, dördü yaralandı.


Her 100 ABD’lide 121 silah var


Virginia Beach’teki saldırının öldürülen zanlısının kullandığı tabanca ve tüfeğin ruhsatlı silah olması ABD’deki silah tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Kısa süre önce yapılan Küçük Silahlar Anketi’nde, ABD vatandaşlarının dünyadaki sivillerin elindeki tüm ateşli silahların yüzde 45’ine sahip olduklarını akıllara getirdi. Rapora göre, her 100 ABD’lide 121 ateşli silah bulunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:19
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