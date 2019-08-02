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"ABD'de 45 bin dolara iş yeri açma fırsatı sunuyoruz"

Amerikan Milli Emlakçılar Derneği Türkiye, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri Küresel Elçisi Emel Onur:- "Florida’da Tiffany Offices projesiyle, Türk girişimcisine Amerika’da 45 bin dolardan başlayan fiyatlarla iş yeri sahibi olma fırsatı sunuyoruz"- "Türk girişimcilere diyoruz ki; 'Türkiye’de yapalım, üretelim, yaratalım, Amerika’ya satalım. Gelin işinizi Amerika’ya taşıyalım' "

02 Ağustos 2019 Cuma 12:23
"ABD'de 45 bin dolara iş yeri açma fırsatı sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Amerikan Milli Emlakçılar Derneği Türkiye, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Küresel Elçisi Emel Onur, "Florida’da Tiffany Offices projesiyle, Türk girişimcisine Amerika’da 45 bin dolardan başlayan fiyatlarla iş yeri sahibi olma fırsatı sunuyoruz." dedi.

Amerikan Milli Emlakçılar Derneği Türkiye, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Küresel Elçisi, Lead Consulting Group CEO'su Emel Onur’un uluslararası satış ve pazarlama danışmanlığını verdiği, Amerika’nın prestijli bölgelerinden Florida Eyaleti West Palm Beach şehrinde bulunan "Tiffany Offices" projesi, İstanbul’da düzenlenen bir toplantıyla basına tanıtıldı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, 45 bin dolardan başlayan fiyatlarla 16 metrekare ile 42 metrekare arasında değişen 27 ofisin yer alacağı projenin 2020 sonunda tamamlanması planlanıyor.


- "ABD’de yeni iş kurmak daha kolay"

Emel Onur, toplantıda yaptığı konuşmada, 2006’dan beri Türkiye’den Amerika’ya gelen yatırımcılara vergi mevzuatı, emlak alım ve Amerika’da iş kurma konularında danışmanlık hizmeti verdiğini ifade ederek, "Pek çok kişi Amerika’da iş kurmak istiyor ama nereden başlayacağını bilemiyor ve bu sürecin gerçekte olduğundan daha zor olduğunu düşünüyorlar." diye konuştu.

Dünya Bankası’nın yaptığı araştırmaya göre ABD’de yeni iş kurmanın Türkiye’ye göre beş kat daha kolay olduğunu aktaran Onur, "325 milyonluk nüfusu ve 20 trilyon dolarlık büyüklüğüyle ABD, dünyanın en büyük pazarlarından biri. Hane halkı yıllık geliri 59 bin doları aşıyor. Bu gelir dünyadaki en yüksek oran. Tüketim malları pazar araştırması, ürün yeniliği, üretim, markalaşma ve pazarlama konularında da dünya lideri. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelmiş çok yetenekli iş gücü sunan bir ülke. Bu özellikleriyle hemen her ölçekteki şirket için büyüme fırsatları sunuyor. Bu amaçla Türk girişimcilere diyoruz ki; ‘Türkiye’de yapalım, üretelim, yaratalım, Amerika’ya satalım. Gelin işinizi Amerika’ya taşıyalım." ifadelerini kullandı.

- "Florida, Amerika’daki eyalet gelir vergisi almayan eyaletler arasında"

Onur, Florida’nın uluslararası havaalanı, liman, kara yolu ve demir yolu ağlarıyla ABD'den Avrupa ve Latin Amerika’ya dünyanın en gelişmiş taşıma sistemlerine sahip bir bölge olduğunu belirterek, dünya çapında birçok şirketin bölgesel merkezlerine, uluslararası bankacılık ve 87 ülkeyi temsil eden konsolosluk birliğine sahip olmasının yanı sıra depolama, dağıtım ve üretim gibi başka tesislerin yer almasının da Florida eyaletini yatırım için cazip kıldığına dikkati çekti.

Yatırım yapacaklara 30 yılı aşkın sürede bu ülkede yaşayan tecrübeli ve profesyonel ekiple danışmanlık verdiklerini anlatan Onur, "ABD’de yatırım yapmak isteyenlerin merak ettiği diğer husus da yatırımlarını nerede yapacakları konusu. Çünkü Amerika’da eyalet sistemi var ve her eyaletin kendi vergi sistemi ile iş kurma mevzuatı farklı. Florida, Amerika’daki eyalet gelir vergisi almayan altı eyaletten biri. Bu yüzden son zamanlarda Türkler tarafından kurulan iş yerlerinin çoğunluğu New York ve Los Angeles gibi popüler ama yüksek vergi alan eyaletler yerine, Florida, Texas ve Delaware gibi vergi avantajı olan eyaletlerde oluyor." dedi.

- "Ofis alanlar şartları sağlarsa E-2 vizesine başvurabilir"

İşini, ürünlerini ve hayallerini Amerika’ya taşımak isteyen Türk girişimciler için başlangıç noktası olacak Tiffany Offices’ten ofis alacak yatırımcılara, şirket kurulumu, bankada hesap açılımı, göçmenlik ve benzeri ek hizmetler de sunacaklarını ifade eden Onur, Tiffany Offices’ten ofis alanların gerekli şartları sağlaması halinde E-2 vizesine başvurabileceğini, E-2 vizesi alanların da ABD’de aileleriyle birlikte yaşam, eşlerinin çalışma, çocuklarının da eğitim hakkı elde ettiğini belirterek işlerini, ürün ve hizmetlerini ABD pazarına açarak ailelerine de yeni bir yaşam sunabileceklerini hatırlattı.


- "Bölgede satılık bireysel ofis bulmak neredeyse imkansız”

Tiffany Offices Projesi sahiplerinden GNCR Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güçlü Gencer ise yaptığı konuşmada ABD’de yeni bir girişim, proje ya da şirket için bir adres ve ofis gerekli olduğunu dile getirdi.

ABD’de ofis açma şartlarına değinen Gencer, şunları kaydetti:

"Amerika’da bir ofis açmak isterseniz ya bir ofis binasını tümünden satın alacaksınız, ki bu çok yüksek yatırım gerektiriyor, ya da ofis kiralayacaksınız ki bu da ağır kontrat koşulları içeriyor. Bölgenin son dönemde Türk yatırımcılar için cazip hale gelmesinden dolayı satılık bireysel ofis bulmak neredeyse imkansız. Tiffany Office projemiz ile bu ihtiyacı karşılamayı amaçlıyoruz. Projemiz, Florida Eyaleti’nin West Palm Beach’te bölgenin kuzey, güney rotasındaki başlıca ulaşım damarlarından biri olan I-95 otoyolu çıkışına çok yakın bir lokasyonda yer alıyor. 16 metrekare ile 42 metrekare arasında değişen 27 iş yerinin olacağı projemizde ofisleri yeni işletmelerin ihtiyacına cevap verecek şekilde, detaylı ve özenli bir renovasyonla 2020 sonu tamamlayarak sahiplerine teslim edeceğiz."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:23
  1. Emel Onur
  2. Tiffany Offices

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