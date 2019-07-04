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ABD'de 4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın talepleri doğrultusunda organize edilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının maliyeti ABD medyasında tartışılıyor- Washington Post gazetesi, sadece gösteri uçuşunun maliyetinin 2 milyon doları geçeceğini yazdı

04 Temmuz 2019 Perşembe 23:04
ABD'de 4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın talepleri doğrultusunda organize edilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının maliyeti ülkede tartışma konusu oldu.

Washington Post gazetesi, bugünkü haberinde askeri uçakların uçuş maliyet tahminleri üzerinden yapılan bir analize yer vererek, sadece gösteri uçuşunun maliyetinin 2 milyon doları geçeceğini yazdı.

Trump'ın talimatı doğrultusunda Washington semalarında uçması beklenen Amerikan B-2 bombardıman uçağının gösteri maliyetinin 700 bin doları bulacağına, 2'şer F-22 ve F-35 savaş uçağının gösterilerinin de 960 bin dolara mal olacağına işaret edildi.

Haberde, bu gösterilerin yanı sıra Ulusal Park Direktörlüğünün alandaki düzenlemeleri için de 2,5 milyon dolar harcanacağı belirtildi.

Kutlamalar için Georgia eyaletinden 2 Abrams tipi tank ve çok sayıda zırhlı aracın nakledileceği ve bunun da ciddi bir maliyet oluşturacağı vurgulanan haberde, "Bunlar sadece Trump'ın hayalini hayata geçirmek için yapılan masraflar." ifadesi kullanıldı.

Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında askeri araçların sergilenmesini istemiş, ayrıca ABD hava kuvvetlerine ait F-35 ve F-22 savaş uçaklarının da program boyunca başkent semalarında uçması yönünde talimat vermişti.

ABD medyası Trump'ın bu isteğini "maliyetin yüksek olacağı ve şehir altyapısına zarar verileceği" gerekçesiyle eleştirirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Washington Belediyesi maliyete ilişkin net bir rakam açıklamaktan kaçınmıştı.

Trump, geçen yıl da benzer şekilde Pentagon'dan Washington'da kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenlenmesini istemiş, tören, 92 milyon dolara mal olacağı medyaya yansıyınca iptal edilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 23:04
  1. ''4 TEMMUZ BAGIMSIZLIK GUNU'' KUTLAMALARI
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Washington Post

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