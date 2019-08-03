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ABD’de 4 milyon dolarlık kaçak elektronik sigara operasyonu

ABD’nin New York eyaletinin Nassau ilçesinde 4 milyon dolar değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:00
ABD’de 4 milyon dolarlık kaçak elektronik sigara operasyonu

ABD’nin New York eyaletinin Nassau ilçesinde 4 milyon dolar değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Yapılan operasyonla elektronik sigara kaçakçılığı yapan baba ve 2 oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


ABD’de gerçekleştirilen operasyonla 4 milyon dolar değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi. New York’un Nassau ilçesinde Pakistan asıllı 58 yaşındaki baba Ali Asghar, 2 oğlu 35 yaşındaki Ali Moosa ve 33 yaşındaki Ali Zar, elektronik ve sahte sigara kaçakçılığından tutuklandı. Nassau Polis Komiseri Patrick Ryder, sosyal medyada reklam yaptıklarını belirterek kaçakçıların Ocak ayında New York JFK Kennedy Uluslararası Havaalanı’nda ülkeye girişinden haberdar olduklarını ve 7 aydır takip ettiklerini açıkladı.


Ryder, zanlıların yaklaşık 4 milyon dolarlık satış gerçekleştiklerini, sahte ürünleri Meadow, Levittown, Bellerose ve Commack’deki şüphelilerin sahip olduğu dükkanlarda satıldığını belirtti. Ekipler ayrıca Ryder, Long Island’da beş sigara satış mağazası ve 2 evde yapılan aramada 140 bin dolar nakit para ele geçirildiğini, sahte elektronik sigaraların internet üzerinden satışının yapıldığını vurguladı.


ABD Gümrük ve Sınır Koruma Müdürü Frank Russo, Çin’den ülkeye sokulan kaçak elektronik sigaraların Ali Asghar’a ait olduğunun belirlendiğini, ele geçirilen kaçak elektronik sigaraların insan sağlığına zararlarının test edildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:00
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