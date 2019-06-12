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ABD'de 3 Müslümanı öldüren zanlı suçunu kabul etti

Katil zanlısı Craig Hicks:- "Daha ilk günden suçumu kabul etmek istedim"

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:19
ABD'de 3 Müslümanı öldüren zanlı suçunu kabul etti

NEW YORK (AA) - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 2015 yılında 3 Müslüman genci öldürmekten hakim karşısına çıkan katil zanlısı Craig Hicks'in suçunu kabul etti.

Durham Mahkemesinde yargılanmasına başlanan 50 yaşındaki Hicks, 4 yıl aradan sonra 3 Müslüman genci öldürdüğünü itiraf etti.

Mahkeme salonunda, 3 Müslüman gencin aileleri ve arkadaşları da hazır bulundu.

Hicks, ölüm cezasından kaçınmak istediğini belirterek, “Daha ilk günden suçumu kabul etmek istedim ama avukatım bunu yapmamamı tavsiye etti.” diye konuştu.

Durham Bölge Savcısı Satana Deberry, nisan ayında yaptığı açıklamada, 4 yıldır yargılanmayı bekleyen zanlının yargılanma sürecini hızlandırmak için ölüm cezası yerine müebbet hapis talebiyle dava açılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Hicks, birinci dereceden üç cinayet ve insanların bulunduğu konutta silahını ateşlemek suçlamalarından 4 yıldır yargılanmayı bekliyordu.

- 3 Müslüman gencin ölümü

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 10 Şubat 2015 tarihinde, 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed Ebu Salha, evlerinde başlarına ateş edilerek öldürülmüştü.

Gençlerin evine giren katil zanlısı komşuları Craig Hicks’in sosyal medyada kendisini "ateist" olarak nitelendirmesi ve din karşıtı söylemlerde bulunması, cinayetlerin, kurbanların Müslüman kimlikleri nedeniyle işlendiği kanaatini oluşturmuştu.

Polis, otoparkla ilgili anlaşmazlık ihtimalini öne çıkarırken, cinayetin ardından Kuzey Carolina'da ve ABD'nin birçok yerinde 3 Müslüman genç için anma törenleri düzenlenmiş, "MuslimLivesMatter" (Müslümanların Hayatı Değerlidir) ve "EndIslamophobia" (İslamofobiyi durdurun) yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, cinayetlere yeterince yer vermeyen ABD medyasına da tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:19
  1. 3 Müslüman genci öldürme
  2. Chapel Hill
  3. Craig Hicks

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