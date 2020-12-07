ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi

Araştırmacılar, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun (Covid-19) yeni bir antiviral ilaç olan MK-4482/EIDD-2801 veya Molnupiravir ile tedavisinin 24 saat içinde virüs bulaşmasını tamamen bastırdığını keşfettiler.

Nature Microbiology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Georgia State Üniversitesi'nden (GSU) bir araştırma ekibi Başlangıçta bu ilacın grip virüslerine karşı güçlü olduğunu keşfetti.

Virüsü hızla durduran ilaç

Georgia State Üniversitesi'nden Richard Plemper, "Bu, SARS-CoV-2 bulaşmasını hızla durduran ağız yoluyla alınan mevcut bir ilacın ilk örneği' diyerek ilacın koronavirüsün pandemisinin seyrini değiştkirebileceğini söyledi. İlacın ağız yoluyla alınmasının bulaşıcılığı kısaltmak ve salgını hızla bitirmek için etkili olabileciği düşünülürken, Plamper, "mk-4482/EIDD-2801'in solunum RNA virüslerine karşı geniş spektrumlu aktiviteye sahip olduğunu ve enfekte olmuş hayvanların ağız yoluyla ilaçla tedavi edilmesinin, dökülen viral parçacıkların miktarını birkaç büyüklük sırasına göre düşürdüğünü ve bulaşmayı önemli ölçüde azalttığını gözledik" diye konuştu. bu özellikler mk-4482/EIDD/2801'i covid-19'un farmakolojik kontrolü için güçlü bir aday yaptı" diye ekledi.

Gelincik modeli kullanıldı

Çalışmada, Araştırma Ekibi mk-4482/EIDD-2801'i SARS-CoV-2'ye karşı yeniden kullandı ve ilacın virüs bulaşmasını durdurma üzerindeki etkisini test etmek için bir gelincik modeli kullandı. Ekip, gelinciklerin ilgili bir iletim modeli olduğuna inanıyor çünkü SARS-CoV-2'yi kolayca yayıyorlar, ancak çoğunlukla genç erişkinlerde SARS-CoV-2'nin yayılmasına çok benzeyen ciddi bir hastalık geliştirmiyorlar.

Araştırmacılar gelincikleri SARS-CoV-2 ile enfekte ettiler ve hayvanlar burundan virüs dökmeye başladığında mk-4482/EIDD-2801 ile tedaviye başladılar. Çalışmanın ortak yazarı Josef Wolf," enfekte olmuş ve daha sonra tedavi edilmemiş temas gelincikleri olan kaynak hayvanları aynı kafeste bir araya getirdiğimizde, temasların hiçbiri enfekte olmadı " dedi.

Bu gelincik temelli veriler insanlara tercüme edilirse, ilaçla tedavi edilen Covid-19 hastaları tedavinin başlamasından sonraki 24 saat içinde bulaşıcı olmayabilir.

(HealtWorld)