ABD'de 22 dolar için öldürülen Türk'ün cenazesi toprağa verildi New York'taki bir benzin istasyonunda idarecilik yapan ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Türk vatandaşı Cemal Dağdeviren için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi- Dağdeviren'in cenazesi, Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi

İSTANBUL (AA) - New York'taki bir benzin istasyonunda idarecilik yapan ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Türk vatandaşı Cemal Dağdeviren'in (59) cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Kartal Cemevi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cemal Dağdeviren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek de katıldı. Helallik alınması ve duaların ardından Cemal Dağdeviren'in cenaze namazı kılındı. Cemal Dağdeviren'in cenazesi, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi. - Olay Türkiye'den çalışmak için ABD'nin New York kentine giden 59 yaşındaki Dağdeviren, Long Island bölgesindeki bir benzin istasyonunda yöneticilik yapıyordu. Dağdeviren, 14 Ocak'ta istasyona gelen ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir sürücüyü arabasının önüne geçerek durdurmaya çalışmıştı. Sürücünün arabasıyla ezmesi sonucu ağır yaralanan Dağdeviren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Dağdeviren evli ve 2 çocuk babasıydı.

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