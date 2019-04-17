ABD'de, 20'nci yıl dönümünde Columbine Lisesi saldırısı alarmı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Colorado eyaletinin Denver kentinde, Florida'dan gelen bir şüphelinin okul saldırısı planladığı ihbarı üzerine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel güvenlik güçleri alarma geçti. Gün boyu süren aramalar sonucunda şüphelinin ölü ele geçirildiği açıklandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, FBI, Columbine Lisesi katliamının 20'nci yıl dönümünde Sol Pais adlı bir lise öğrencisinin benzer bir saldırı yapmak üzere Florida'dan bölgeye geldiğini duyurdu.

"Silahlı ve aşırı tehlikeli" olarak tarif edilen 18 yaşındaki Pais için Denver bölgesindeki okullar güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı ve FBI ile yerel emniyet güçleri alarma geçti.

Bölgede geniş çaplı arama faaliyeti başlatan güvenlik güçlerinin, şüpheliyi gün ortasında ölü ele geçirdikleri bildirildi.

Columbine Lisesine yakın Mount Evan yerleşkesinde öldürülen Sol Pais'in, kendinden kaynaklı yaralanmadan veya intihardan ölmüş olabileceği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

FBI kaynakları, Miami Beach Lisesi öğrencisi Pais'in 20 Nisan 1999'da 13 kişinin öldürüldüğü Columbine Lisesi saldırısına hayran olduğu ve çevresine saldırının yıl dönümünde "Denver bölgesinde benzer bir saldırı gerçekleştireceği" yönünde açıklamalar yaptığını aktardı.

Jefferson County Şerif Ofisi, Pais'in pazartesi gecesi Miami'den Colorado'ya uçakla geldiğini ve akabinde pompalı tüfek ile mühimmat satın aldığını tesbit ettiklerini açıkladı.

- Columbine Lisesi saldırısı



Amerikan kamuoyunu sarsan silahlı saldırılardan birisi olan Columbine Lisesi saldırısında, Eric Harris (18) ve Dylan Klebold (17), 20 Nisan 1999'da liseye otomatik silahlarla saldırmış, 12 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürmüş, daha sonra okulun kütüphanesinde intihar etmişti.

O tarihe kadar "ABD'de gerçekleşen en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçen Columbine Lisesi saldırısı, daha sonra gerçekleşen okul saldırılarına ilham olduğu gerekçesiyle her benzeri saldırıda gündeme gelmeye devam ediyor.