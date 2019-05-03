0553 313 94 23

ABD'de 2019 İslamofobi raporu yayımlandı

ABD'de Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü tarafından İslamofobi üzerine yayımlanan raporda, ülkedeki Müslüman karşıtlığının kişilerin sahip olduğu dini inançlardan dolayı değil, siyasi kaynaklı olduğu sonucuna varıldığına yer verildi- ISPU araştırma Direktörü Dalia Mogahed:- "Amerika'daki çoğulculuğu geliştirmek isteyenler için bu iyi bir şey. Politik ideoloji dini inançlardan daha kolay şekil verilebilir olduğu için bu Müslüman karşıtı duyguların değiştirilebileceği anlamına geliyor"- "Bu (rapordaki veriler), İslamofobiyi teşvik eden atmosferin, aynı zamanda antisemitizm ve siyah karşıtı ırkçılığı da teşvik ettiğini vurgulamaktadır"

03 Mayıs 2019 Cuma 00:20
ABD'de 2019 İslamofobi raporu yayımlandı

NEW YORK (AA) - ABD'de İslamofobi üzerine yayımlanan raporda, ülkedeki Müslüman karşıtlığının kişilerin sahip olduğu dini inançlardan dolayı değil, siyasi kaynaklı olduğu sonucuna varıldığına yer verildi.

Washington DC merkezli Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU), "Amerikan Müslüman Anketi 2019: İslamofobinin Tahmini ve Önlenmesi" başlıklı 27 sayfalık bir rapor yayımladı.

Raporda, bir Müslümanı şahsen tanıyan bir Amerikalının tanımayana kıyasla Müslümanlara karşı olumlu bir düşünceye sahip olma ihtimalinin iki katından fazla olduğu kaydedildi.

Hiçbir Müslüman tanımayan Amerikalıların sadece yüzde 21'inin Müslümanlar hakkında olumlu görüş bildirdiği belirtilen raporda, bu oranın herhangi bir Müslüman tanıyanlar arasında yüzde 47, yakın bir Müslüman arkadaşı olanlar arasında ise yaklaşık yüzde 57'ye çıktığı ifade edildi.

Raporda, Müslümanların dini ayrımcılık gören muhtemel en yüksek grup olarak kaldığına işaret edilerek, ISPU'nun İslamofobi Endeksinin 2018'de yüzde 24'ten 2019'da yüzde 28'e yükseldiğine dikkat çekildi.

- "Müslüman karşıtı duygular değiştirilebilir"

Rapora göre, Amerika'daki inanç toplulukları arasında, Müslüman aleyhtarı düşünce konusunda Yahudi toplumu yüzde 18 ile en düşük dini grup çıkarken, beyaz evanjelikler ise yüzde 35 ile en yüksek dini grup çıktı.

ISPU Araştırma Direktörü Dalia Mogahed, rapordaki verilerin, insanların inançlarının onları İslamofobik yapmadığını gösterdiğini belirterek, "Amerika'daki çoğulculuğu geliştirmek isteyenler için bu iyi bir şey. Politik ideoloji dini inançlardan daha kolay şekil verilebilir olduğu için bu Müslüman karşıtı duyguların değiştirilebileceği anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Mogahed, Müslüman karşıtı nefretle mücadelede somut çözümler olduğunu vurgulayarak, "Sonuç oldukça açık, genel olarak daha az bağnaz olmak için Müslüman arkadaşlar edinin, İslam hakkında öğrenin." önerisinde bulundu.

Raporda ayrıca, siyahiler, Yahudiler ve LGBTQ toplumu hakkında olumlu görüş belirten Amerikalıların, İslamofobi Endeksi'nde en az 10 puan daha düşük çıkma eğiliminde oldukları tespit edildi.

Mogahed, geçen hafta San Diego'da sinagoga saldıran kişinin aynı zamanda bir camiyi kundakladığını da hatırlatarak, "Bu, İslamofobiyi teşvik eden atmosferin, aynı zamanda antisemitizm ve siyahi karşıtı ırkçılığı da teşvik ettiğini vurgulamaktadır." yorumunu yaptı.

- "İki Müslüman kadının Kongre'ye seçilmesi iyimserlik duygusunu artırdı"

Raporda, ülkedeki ayrımcılıklara rağmen ankete katılan Müslümanların yüzde 33'ünün, ABD Başkanı Donald Trump'ın performansından muhtemelen en az memnun olan topluluk olmasına rağmen Amerikanın gidişatı hakkında diğer dini gruplara göre daha fazla iyimser oldukları bildirildi.

Mogahed, "Anket iki Müslüman kadının Kongre'ye seçilmesinden hemen sonra yapıldı ve sanırım bu tarihi olay, Trump'ın performansını onaylamama ihtimali en yüksek olsa bile Müslümanlar arasındaki iyimserlik duygusunu artırdı." ifadelerini kullandı.

Dört yıldır bu araştırmayı yaptıklarını hatırlatan Mogahed, Müslümanların yüzde 63'ünün ülkenin gidişatı yönünden memnun olduklarını söyledikleri ISPU 2016 anketine kıyasla, bu yılki yüzde 33 iyimserlik oranının sert bir düşüş olduğuna dikkati çekti.

Ocak ayı boyunca uygulanan ankete 804 Müslüman ve 360 Yahudi de dahil olmak üzere 2 bin 376 Amerikalının katıldığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 00:20
  1. Amerikan Müslüman Anketi 2019: İslamofobinin Tahmini ve Önlenmesi
  2. ISPU Araştırma Direktörü Dalia Mogahed
  3. Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arsenal İtalyanları devirdi! Turun kapısı aralandı
    1. Arsenal İtalyanları devirdi! Turun..
    2. İzmir'de kamyon ile otomobil çarpıştı:..
    3. Sudan'dan flaş gelişme! 2 milyon kişi...
    4. Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan..
    5. Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi..
    6. Bakanlıktan metro açıklaması!..
    7. İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    8. Jandarmadan tarihi eser satıcılarına..
    9. AK Parti'den CHP'li Altay'ın sözlerine..
    10. Malatya'da hastanede silahlı kavga
    11. Venezuela'da Leopoldo Lopez hakkında..
    12. Dalak büyümesi için hangi bölüme..
    13. Malatya’da hastanede silahlı çatışma:..
    14. ABD'de 2019 İslamofobi raporu yayımlandı
    15. Ayvalık’ta 3 göçmen kaçakçısı..
    16. Facebook aşırılık yanlısı hesapları..
    17. Cimbom'un yıldızı çıldırdı: Allah her..
    18. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    19. Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mayıs 2019
    21. Arsenal, finale göz kırptı
    22. CHP’li Altay’dan skandal tehdit: Sizi..
    23. E. Frankfurt ile Chelsea yenişemedi
    24. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    25. Kokoreççinin ekmek teknesi alev alev..
    26. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih..
    27. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    28. Büyük vurgun! Kaddafi'nin altınlarını..
    29. İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi
    30. Yeni partide yer alacak mı? Şamil..
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler