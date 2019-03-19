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ABD’de 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı ve Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mart 2019 Salı 10:14
ABD’de 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı ve Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törenle kutlandı.


Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi için tören düzenlendi. Çanakkale şehitlerinin anıldığı törene Amerika’da yaşayan Türkler, Los Angeles’ta bulunan Türk Amerikan Dernekleri’nin temsilcileri ve Başkonsolosluk çalışanları katıldı.


Törende konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, “Çanakkale’nin üzerinden 104 yıl geçmiş olmasına rağmen tarihi ve insani açıdan o kadar büyük bir muhabere ki her baktığınızda farklı bir yönünü görüyorsunuz” dedi.


Tarihimizin Çanakkale gibi birçok destanı barındırdığını da ifade eden Oğuz, ”Çanakkale’yi diğerlerinden ayıranın Balkan savaşlarından, Büyük Taarruza kadar olan dönemde bir kırılma noktası ve Anadolu’nun işgal edilemeyeceğinin ve insanın kendisinden büyük ülküler uğrunda canını verebileceğinin bir kanıtı olması ” dedi.


Vatan savunmasının 104 yıl sonra halen aynı kararlılıkta olunduğunu vurgulayan Oğuz, Amerikan - Türk toplumu ile Çanakkale’den bu yana hayatını kaybeden şehitleri andıklarını ve şehitlere minnet borcu duyduklarını ifade etti.


Tören sonrası Ergun Nuhut tarafından projelendirilen ve sanat yönetmenliğini Nalan Kumlalı Atahan’ın yaptığı Çanakkale’nin üç boyutlu fotoğrafları ile hazırlanan “Çanakkale-Gallipoli” sergisi gezildi. Çanakkale’de siperlerden anıtlara birçok tarihi noktayı ziyaretçilere oradaymış hissi vererek sunan serginin Sanat Yönetmeni Atahan yaptığı açıklamada “ABD genelinde on ikincisini açtığımız Çanakkale-Gallipoli sergisini Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında şehitlerimizi anma programı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Burada yaşayanlara, olanları ve yaşananları gösteriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:14
  1. sergi
  2. sanat
  3. fotoğraf

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