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Korona Virüs ABD'de 1.6 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

ABD'de 1.6 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği'nin yayınladığı son verilere göre, ABD'de salgın başlangıcından bu yana yaklaşık 1 milyon 640 bin çocuk koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 02:10:00 -
ABD'de 1.6 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yayınlanan son verilere göre, ABD'de pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 1 milyon 640 bin çocuğa yeni tip koronavirüs teşhisi kondu.

Amerikan Pediatri Akademisi(AAP), 3-10 Aralık tarihleri arasında toplam 178 bin 823 çocukta Covid-19 tespit edildiğini ve bunun en yüksek haftalık artış olduğunu bildirdi.

Verilere göre, 26 Kasım'dan 10 Aralık'a kadar çocuklar arasındaki Covid-19 vakalarında yüzde 23'lük bir artış yaşandı.

Çocukların, ülkedeki toplam vakaların yüzde 12,2'sini, rapor edilen toplam hastaneye yatışların yüzde 1,2'sini ve Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 0 ila 0,21'ini oluşturduğu aktarıldı.

Amerikan Pediatri Akademisi(AAP) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şu anda, Covid-19'a bağlı şiddetli semptomlar çocuklar arasında nadir görülüyor. Ancak, pandeminin çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkileri üzerine acil olarak daha fazla veri toplamaya ihtiyaç var. Virüsün uzun vadede enfekte çocukların fiziksel sağlıklarının yanı sıra duygusal ve zihinsel sağlıklarına etkileri araştırılmalı" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de toplam vaka sayısı 16 milyon 993 bin 506'ya, toplam can kaybı ise 309 bin 46'ya ulaştı.

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