0553 313 94 23

ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

ABD'nin en büyük kan testi sağlayıcılarından biri olan Quest Diagnostics, yaklaşık 12 milyon müşterisinin şahsi bilgilerinin çalınmış olabileceğini duyurdu

03 Haziran 2019 Pazartesi 23:08
ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük kan testi sağlayıcılarından biri olan Quest Diagnostics, yaklaşık 12 milyon müşterisinin şahsi bilgilerinin çalınmış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, fatura tahsilatı yapan tedarikçilerinden AMCA'nın sistemine 1 Ağustos 2018-30 Mart 2019 tarihlerinde yetkisiz erişim yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Yetkisiz erişim yapılan sistemde, 12 milyon hastanın kredi kartı numaraları ve banka hesap bilgilerinin yanı sıra sosyal güvenlik numaraları ve diğer kişisel verilerinin de bulunduğu aktarıldı.

AMCA yetkilileri, hastalarının kişisel verilerinin gizliliğine çok önem verdiklerini vurgulayarak, yaşanan güvenlik ihlalinden sonra önlem olarak internet üzerinden ödeme sistemini kaldırdıkları ve konuyu araştırdıkları açıklamasını yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 23:08
  1. Quest Diagnostics
  2. yetkisiz erişim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan’da bilanço 30 yükseldi
    1. Sudan’da bilanço 30 yükseldi
    2. Trump'tan ilginç iddia: Rusya..
    3. Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
    4. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    5. ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri..
    6. Muğla'daki cinayet
    7. Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
    8. "Ben şartlı evetini kabul ediyorum"
    9. Fenerbahçe Beko finale çok yakın
    10. Kassam'dan "mali destek" talebiyle cep..
    11. Karabük'te uyuşturucu operasyonu
    12. Meteoroloji'den o illere uyarı!
    13. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    14. Amasya’nın sağlık filosuna 11 yeni araç
    15. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    16. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    17. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    18. Jandarmadan tarım işçilerinin..
    19. Alperenler Vakfından Bayırbucak..
    20. Yaralı asker Elazığ’da tedavi altına..
    21. AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı..
    22. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    23. Tenis: Fransa Açık
    24. Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı
    25. Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
    26. Özbekistan'da Ramazan Bayramı..
    27. Semenya, 800 metrede yarışabilecek
    28. Adana Demirspor'da transfer
    29. Kırgızistan'da mafya liderinin serbest..
    30. Mafya babası gibi... Trump'tan..
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular