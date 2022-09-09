ABD Yunan’ı Türkiye’ye karşı yem olarak kullanma hevesinde

ABD tarafından Arap baharı ve Suriye savaşı hepsi de daha önceden hazırlanmış planların uygulamaya konma sürecidir. Ortadoğu bir kan gölü haline getirdiler. Müslümanların kanlarıyla senaryolarını uygulamaya koydular.

Ortadoğu’da başta İsrail’in güvenliği sağlamak ve ABD ve ortaklarına bir pazar yeri haline getirme çabaları devam etmektedirler. Bu planları içinde Türkiye’nin konumunu onlara sorarsanız, hiç de iyi bir yerde olmadığını söyleyeceklerdir. Niye çünkü Türkiye kendi ülke kaynaklarını onlara kaptırmama mücadelesinin yanında diğer sömürülen ülkelerin de bu konuda mücadele etme cesaretinin verilmesidir. Bu da onların hesabına gelmiyor.

Dışardan yapılacak bir saldırıya Türkiye’nin karşılık veremeyecek bir duruma gelmesi amacıyla PKK/PYD’ye silah sevkıyatı yaparken, Türkiye’den de patriot savunma füzelerini geri çektiler. Türkiye’de bunlara karşı, savunma sistemini ülkesinde kurmak amacıyla ABD’den ve diğer NATO ülkelerinden satın alma talebinde bulundu. Cevapları olumsuz gelince, Türkiye bu cevabın vereceği daha önceden öğrendiği için, Çin ve Rusya’dan faaliyete geçmişti. Rusya’nın daha iyi ve ucuz olması nedeniyle S-400’lerin görüşmeleri ve satın almalarına başlamıştı. Türkiye’nin bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde savunma sistemine kavuşacağına inanmayanlar da hayal kırıklığına uğradılar.

B planlarını devreye koydular. Bu planları çifte standart ötesinde düşmanlığını ve gizli planları ifşa ediliyordu. Onların amacı savunmasız bir Türkiye’ye karşı PKK’yı konumlandırarak Türkiye’yi zayıf duruma düşüreceklerdi ve tüm isteklerini ona yaptıracaklardı. Eskiden yaptıkları gibi, B planı Türkiye bir NATO ülkesidir. Bu nedenle Rusya’dan silah alamaz, ama diğer taraftan Yunanistan da NATO ülkesidir, ama o Rusya’dan S-300’leri almış ve savunma füze sistemini kurmuştur. Neden ona ses çıkarmadılar. Peki, bu duruma siyasilerimiz ne düşünüyor. Onu da siz değerli okuyucularıma bırakıyorum.

İşte çetelerle ve Suriye’deki savaşla Türkiye’yi durdurmayınca bu defa C planını devreye koydular. Yunanistan; ekonomik yönden çökmüş, beceriksiz idarecileri tarafından halk perişan olmuştu. 2009-2019 yıllarından biriken borcu= 319 milyar Euro. Birinci yardım paketinde AB ve IMF 240 milyar Euro yardım yaptı. Daha sonra iflasın eşine gelen Yunanistan’a ikinci ve üçüncü paket yardımları yapıldı; 130 milyar ve 110 milyar...

Bu yardımlar ABD katkısı ve AB tarafından yapılmaktadır. Bunların gayesi Türkiye karşı kullandığı kozları bugüne kadar boşa çıkmıştır. En son kozu da Yunanistan kaldı. Türkiye’nin Akdeniz’de zengin enerji yataklarına kavuşmaması için son koz olarak hazırladığı Yunanistan’ı öne süreceklerdir. Bunun için bütün adaları silahlandırmışlardır. Aslında dünyanın bu kan yiyici ahtapotlarla başı dertdeydi; ABD ve kontrolünde olan NATO’yu devreye koyarak Rusya’yı zayıflatmak için bugün Ukrayna ve Rusya Savaşını çıkardılar. Binlerce Ukraynalının ölümü ve mülteci durumuna düşmesi ABD ve diğer vampirlerin hazırlamış oldukları planlarının sonucudur. Çünkü bu vampirler insanların gözyaşı ve kanlarıyla beslenmektedirler. İnsanların mülteci durumuna düşmesi perişan olması onların zevk aldığı bir manzaradır. Kana doymayan bu vampirler bu sefer Ukrayna- Rusya savaşı bitmeden Yunanistan –Türkiye savaşını çıkarma peşindedirler.

Yunanistan halkını idare eden beceriksiz siyasetçilerin yüzünde ekonomi ve savunma bakımında tamamıyla ABD’nin kucağına oturmuş tamamıyla kendilerini ona teslim etmişlerdir. Türkiye içerde sulh, cihanda sulh prensibine bağlı kaldığından, Yunanistan terörist davranışları karşısında Türkiye bir devlet aklıyla ve anlayışıyla davranmaktadır.

Yunanistan bugün bağımsız bir ülke olmadığında ipleri ABD’nin elinde olduğu için bir devlet aklıyla değil bir terörist gibi davranmaktadır. Kendi sorunu olursa, görüşmelerle her şey çözülebilir. Türkiye Devletinin gözü başka ülkelerin topraklarından ve haklarından olmadığından buna müsait bir devlettir. Ancak ABD Yunanistan’ı PKK konumunda bir taşeron olarak gördüğü için çıkan davranışlar birer terörist davranışı olarak sergilemektedir. Yunanistan’la ilişkiye geçmekten ziyade onların sahipleriyle görüşmek lazımdır. Uluslararası ilişkilerde en güçlü kozlarını kullanarak savaşmadan bir çözümün olacağı inancı içerisindeyim. Gerekirse yeni bir savunma bloka gidilebilir. O zaman işler değişir Türkiye karşı NATO ülkelerinin davranışları değişecektir.

Türkiye de –Yunanistan gibi davranmış olsaydı, ABD’nin planları çoktan işleyecekti. Fakat Türkiye kendi halkını düşündüğü gibi Yunan halkını da düşünmektedir. ABD’nin planlarının işlenmesi zorlaşıyor. Aslında Yunanistan halkı bu ipleri başkasının elinde olan bu beceriksiz siyasetçilerini başlarından atsalardı. Bugün bu sıkıntıların belki de sonu olacaktı.