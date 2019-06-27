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ABD Yüksek Mahkemesi "vatandaşlık sorusunu" uygun bulmadı

ABD'de Yüksek Mahkeme, Donald Trump yönetiminin 2020'de yapılacak nüfus sayımına "vatandaşlık sorusu" eklemesini "şimdilik" uygun bulmadı- Kararın ardından ABD Başkanı Trump, söz konusu nüfus sayımının ertelenmesini talep edebileceğini açıkladı- Trump:-"Gerçekten çok komik ki hükümetimiz, daha doğrusu ülkemiz, bu çok pahalı, detaylı ve önemli nüfus sayımında en basit bir vatandaşlık sorusunu soramıyor"

27 Haziran 2019 Perşembe 22:10
ABD Yüksek Mahkemesi "vatandaşlık sorusunu" uygun bulmadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Yüksek Mahkeme, Donald Trump yönetiminin 2020'de yapılacak nüfus sayımına "vatandaşlık sorusu" eklemesini "şimdilik" uygun bulmadığını açıkladı.

Amerikan kamuoyunda sonucu merakla beklenen kararı, mahkeme başyargıcı John Roberts Jr. yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Buna göre, Trump yönetiminin gelecek yıl yapılacak nüfus sayım işlemine eklemek istediği ve katılımcıların "ABD vatandaşı olup olmadığını" sorgulayan sorunun uygun bulunmadığı belirtildi.

- Mahkeme vatandaşlık sorusunu "doğal" bulmadı

Mahkemenin, vatandaşlık sorusuyla ilgili (sayımı düzenleyen) Ticaret Bakanlığından ilave bilgi talep ettiği, nihai kararın bakanlıktan gelecek bilgiden sonra verileceği bildirildi.

Kararda, Trump yönetiminin bu yöndeki talebinin gerekçesinin tatmin edici olmadığına ve nüfus sayımına vatandaşlık sorusu eklemenin doğal bir ihtiyaçtan ziyade "kurgulanmış" bir talep olduğuna dikkat çekildi.

- "Bu sadece Amerika'da var!"

Mahkeme kararının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Trump ise ABD'de yaşayanların katılacağı bir nüfus sayımında bu kişilere "Vatandaş mısınız?" diye sormaktan daha doğal bir şey olmadığını belirtti.

Trump, "Gerçekten çok komik ki hükümetimiz, daha doğrusu ülkemiz, bu çok pahalı, detaylı ve önemli nüfus sayımında en basit bir vatandaşlık sorusunu soramıyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme nihai kararını verene kadar söz konusu nüfus sayımının ötelenmesi konusunda avukatlarıyla konuşacağını kaydeden Trump, "Büyük bir ülke olarak (ABD'de yaşayan) birine vatandaş olup olmadığını soramadığımıza kim inanır? Bu sadece Amerika'da var!" değerlendirmesini yaptı.

- 10 yılda bir yapılıyor

ABD'de her 10 yılda bir, ülke genelinde evlere posta yoluyla gönderilen anket formlarıyla yapılan nüfus sayımını, Ticaret Bakanlığına bağlı Nüfus İdaresi yürütüyor. 2020'den itibaren nüfus sayım sürecinin, büyük ölçüde internet üzerinden gerçekleştirileceği kaydediliyor.

1790'da kurulan Nüfus İdaresi, son nüfus sayımını 1 Nisan 2010'da yapmış, o günkü sayımda ABD nüfusu yaklaşık 308 milyon olarak belirlenmişti. ABD'de nüfusu en kalabalık eyalet de 37 milyon ile California olmuştu.

Nüfus sayımına katılımın yasal olarak zorunlu olduğu ABD'de ankete katılmamanın cezası 5 bin dolar ancak uzun süredir ankete katılmayan kişilere para cezası uygulanmadığı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 22:10
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Yüksek Mahkeme

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