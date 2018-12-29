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ABD, YPG'ye yardım deposunu boşalttı!

Suriye'deki askerlerini çekme kararı alan ABD, bu ülkede bulunan askeri depolarından ilkini boşalttı

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:48
ABD, YPG'ye yardım deposunu boşalttı!

ABD yönetimi, Suriye'deki askerlerini çekme kararının ardından, bu ülkenin Irak sınırı yakınlarındaki askeri depolarından ilkini boşalttı.

AA'nın Haseke'deki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 19 Aralık'ta Suriye'deki askeri varlığını sona erdirme kararı alan ABD yönetimi, dün Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilkini tahliye etti.

Askerler Irak'a geçti

Yaklaşık 50 ABD'li askerin görev yaptığı 400 metrekarelik depolardaki Hummer marka zırhlı araçlar ile tırlar Irak'a gönderildi.

Depolarda görevli ABD askerleri de ilçeyi terk ederek Irak'a geçti.

Depolar, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüYPG/PKK'ya gönderdiği askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı merkezlerden biriydi.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

Washington yönetiminin Suriye'den çekeceği askeri varlığı 18 üsse yayılmış durumda.

Suriye'de 18 noktada üslenen ABD, son 2 yılda müttefiki terör örgütü YPG/PKK'ya binlerce silah ve mühimmat sevk etmişti.

Çekilme kararının hemen öncesinde ABD, Türkiye sınırında 4 gözlem noktası belirleyip inşa hazırlığına girişmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:48
  1. ABD
  2. askeri depolar
  3. YPG/PKK
  4. terör örgütü
  5. terör örgütü YPG/PKK
  6. Washington

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