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ABD, YPG ve FETÖ’yü terör listesine almadı

Sözde müttefikimiz Amerika,Türkiye zarar veren teröristlerle çalışmaya onları korumaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Terörizm 2017 Ülkeler Raporu’nda FETÖ elebaşından ‘din adamı’ olarak bahsedilirken, geçen yıl terör örgütü olarak gösterilen PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile ilgili bu ifadeler rapordan çıkarıldı.

21 Eylül 2018 Cuma 13:59
ABD, YPG ve FETÖ’yü terör listesine almadı

 Ömer Faruk Şahin  Ankara  Sözde müttefikimiz Amerika,Türkiye zarar veren teröristlerle çalışmaya onları korumaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Terörizm 2017 Ülkeler Raporu’nda FETÖ elebaşından ‘din adamı’ olarak bahsedilirken, geçen yıl terör örgütü olarak gösterilen PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile ilgili bu ifadeler rapordan çıkarıldı.

“BU RAPOR SAYGISIZLIKTIR”

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, “Amerika tarafından hazırlanan bu talihsiz rapora baktığımızda görüyoruz ki Amerika’nın ciddi bir devlet zaafiyeti vardır. FETÖ din kisvesi altında haşhaşivari terör eylemleri yapan bir terör örgütüdür. YPG de aynı şekilde ülkemizin milli güvenliğini tehdit eden bir terör grubudur. Eğer Amerika, Türkiye ile ilişkilerinde samimi ise bu raporu derhal çöpe atmalıdır. Milletimiz bu terör örgütlerine karşı bedel ödemiştir. Bu rapor Amerika’nın kara bir lekesidir ve ülkemize yapılan bir saygısızlıktır” dedi.

“FİİLİ DURUM İLAN EDİLMİŞ”

Söz konusu örgütlere karşı Müslümanların daha uyanık olması gerektiğini belirten Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ise, “Çok uluslu şirketlerin kapitalist patronlarının bir anlamda temsilcisi olarak bu süreci yöneten ABD’deki mevcut Trump yönetimi şimdiye kadar kullandığı taşeron örgütleri artık açıkça sahipleniyor. Suriye’de olduğu gibi PKK’yı açıkça silahlandırıyor. Diğer taraftan da 15 Temmuz’da ortaya çıktığı gibi FETÖ gibi yapıları himaye etmenin de ötesinde sahaya sürüyor. Aslında bu raporda ilan edilen fiili durumdur. Bu örgütlerin gerçek yüzü ve hangi odaklara hizmet ettiğini görülmelidir. Bu örgütler ABD’nin bu topraklardaki lejyonerleri, uşakları ve çeteleridir” degerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 13:59
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Ypg
  4. PKK
  5. fetö

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul43 dk önce
    Bu alçak amerikayı ben terörist listesine çoktan almışım bile. Kendisi terör estiren Siyonist domuzları, amerikası israili, haçlısı teröristlerle büziktaşlıktan vazgeçer mi? Lanet olsun Allah(C.C), Müslümanların, İnsanlığın düşmanlarına...
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