ABD yönetiminden Zelenskiy'e tebrik

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan komedyen Vladimir Zelenskiy'i telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

Açıklamada, "Başkan Trump, son seçimlerin Ukrayna tarihinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, kendisine başarılar diledi. Başkan ayrıca, ABD'nin, uluslararası anlamda tanınan sınırları içinde Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray açıklamasında Trump'ın seçimleri kazanan Zelenskiy ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğine de işaret edildi.

- ABD Dışişleri Bakanlığından Zelenskiy'e tebrik

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yazılı açıklama yaparak, ABD'nin Zelenskiy'i tebrik ettiğini bildirdi.

Ortagus'un açıklamasında, "ABD, Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy'i ve Ukrayna halkını tebrik ediyor. Bu seçimler 2014'teki Onur Devriminin ardından 5 yıl sonra ülkedeki dinamik demokrasinin bir göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu seçimlerin barışçıl ve rekabetçi bir ortamda yapıldığı ve sonuçların halkın iradesini yansıttığı görüşüne de yer verildi.

Ukrayna'da dün yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Zelenskiy, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko karşısında yüzde 73 ile seçimi kazanmıştı.

