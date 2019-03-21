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ABD yönetiminden Nazarbayev'in istifasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino:- "(Nursultan) Nazarbayev'in bugünkü modern, egemen ve müreffeh Kazakistan'ın babası rolünü selamlıyor ve hem bölgesel hem de küresel boyuttaki sorumlu liderlik rolünü tasdik ediyoruz"

21 Mart 2019 Perşembe 22:39
ABD yönetiminden Nazarbayev'in istifasına ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Kazakistan'da salı günü görevinden ayrılan birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev için "Nazarbayev’in bugünkü modern, egemen ve müreffeh Kazakistan’ın babası rolünü selamlıyor ve hem bölgesel hem de küresel boyuttaki sorumlu liderlik rolünü tasdik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı Palladino, Nazarbayev'in istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nazarbayev’in ABD ve Kazakistan arasında kalıcı ve dinamik ilişkiler kurulmasını sağladığını belirten Palladino, şunları kaydetti:

"Nazarbayev’in bugünkü modern, egemen ve müreffeh Kazakistan’ın babası rolünü selamlıyor ve hem bölgesel hem de küresel boyuttaki sorumlu liderlik rolünü tasdik ediyoruz. Kendisini, yayılma politikalarının engellenmesi, nükleer silahların yok edilmesi, iktidarın barışçıl geçişine taahhüdü, Kazakistan ve bölge barışına yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha alkışlıyoruz."

Palladino, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak hedefler, özgürlüğe olan saygı ve bölgesel güvenlik konuları üzerine kurulu olduğunu belirterek, Kazakistan'da yönetimi devralan Kasım Cömert Tokayev ile beraber çalışmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Nazarbayev, salı günü cumhurbaşkanı yetkilerini feshetme kararı aldığını açıklamış ve istifasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Söz konusu kararnamede, anayasa gereği cumhurbaşkanı yetkilerinin Tokayev'e devredileceği belirtilmişti.

Kasım Cömert Tokayev de dün parlamentoda yemin ederek ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:39
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino
  3. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev

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