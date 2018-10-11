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ABD yönetimi açıkladı! Yeni kısıtlamalar geliyor...

ABD yönetimi, Amerikan teknolojilerini korumak adına  yabancı yatırımlara yeni kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 06:38
ABD yönetimi açıkladı! Yeni kısıtlamalar geliyor...

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Yatırım  Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası (FIRRMA) kapsamındaki ilk düzenlemelerin 10 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Ülkenin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele  geçirilmesini önlemeyi amaçlayan yeni düzenlemeler, yabancı yatırımcıların uçak,  bilgisayar, güdümlü füze, askeri tank, petrokimyasallar, yarı iletkenler, türbin,  optik cihaz ve lensler gibi 27 endüstriyi ilgilendiren tüm yatırım faaliyetlerini  ABD Yabancı Yatırım Komitesi'ne bildirmesini zorunlu kılacak.

Söz konusu düzenlemeyi mümkün kılan FIRRMA, ağustos ayında ABD  Kongresi'nden geçmiş ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

Kağıt üzerinde herhangi bir ülkeyi hedef almayan FIRRMA, Çinli  şirketlerin son yıllarda hızla artan teknoloji yatırımlarının ABD'nin bu alandaki  üstünlüğünü kaybetmesine yol açabileceği endişesiyle hazırlanmıştı.

AA muhabirinin ekonomik araştırma ve danışmanlık şirketi Rhodium  Group'un veri bankasından derlediği bilgilere göre, Çinli şirketler tarafından  ABD'ye 2005-2017'de yapılan toplam yatırım 171 milyar dolara ulaştı.

Bu yatırımların, yaklaşık 60 milyar doları bilgi teknolojileri,  komünikasyon, otomotiv, havacılık ve tıp alanında faaliyet gösteren teknoloji  odaklı şirketlere yapıldı.

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 06:38
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