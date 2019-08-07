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ABD'den YPG'ye 500 araçlık yeni yardım!

Türkiye'nin tüm tepkilerine rağmen PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile derin ilişkisini devam ettiren ABD, Irak’tan Suriye’nin Haseke ilindeki Kamışlı şehrine silah ve mühimmat dolu sayıları 500'ü bulan araçlarla sevkiyat gerçekleştirdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:55
ABD'den YPG'ye 500 araçlık yeni yardım!

Sputnik'in haberine göre Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD’nin Irak’tan Suriye’nin Haseke ilindeki Kamışlı şehrine silah ve mühimmat dolu onlarca araç geçirdiğini belirtti. Haberde söz konusu araçların, Irak’ın kuzeyinden Kamışlı kentine açılan Simalka adlı geçitten geçirildiği ifade edilirken, tüm bunların terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı DSG'ye destek bağlamında olduğunun altı çizildi.

Konvoydaki araç sayısı 500'ü buldu

Haberde uluslararası koalisyon güçlerinin, yüklü miktarda silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyonun Kamışlı kentine geçirdiği belirtildi.

3 Ağustos'ta ABD, terör örgütü YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne destek için yeni bir askeri sevkıyat gerçekleştirmişti. Suriye'nin kuzeyine giriş yaptığı belirtilen 300 araçlık konvoyda TIR'lar, kamyonetler ve akaryakıt tankerleri olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:55
  1. Suriye devlet haber ajansı SANA
  2. haseke
  3. TIR
  4. YPG

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  • DadaşDadaş38 dk önce
    Olmayan yere atama..... maaş kaç lira alacaklar asgari ücretmi.....yeter. sigara zam poşet paralı..... ya 28 tl sigaramı olur berat anamızı ağlattı.... kardeşim kürsünüzden kesin insanlar bitti.... oy verdiyimize bin pişmanızbıktık haram olsun verdiğim oylar
  • ÖzkanÖzkan50 dk önce
    Girin artık!!

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