0553 313 94 23

ABD'den bir açıklama daha: Askerlerimizi çekmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Güney Kore’de düzenlediği basın toplantısında askeri birliklerini Güney Kore’den çekmeyeceklerini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ise askeri çekebileceklerini açıklamıştı.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:58
ABD'den bir açıklama daha: Askerlerimizi çekmeyeceğiz

Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği tarihi zirve sonrası basın toplantısı düzenleyen Donald Trump,ABD'nin Güney Kore'deki asker sayısını azaltıp azalmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Onları geri getirmek istiyorum ancak bu, şu anda denklemin bir parçası değil. Bunun, bir gün olmasını umuyorum ama şimdi değil." diyerek, Güney Kore'de 32 bin ABD askerinin bulunduğunu hatırlatmış, ülkede devam eden askeri tatbikatlara yönelik, "Bundan sonraki müzakerelerin olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. 

Bir gazetecinin "savaş oyunları" derken askeri tatbikatları mı kastettiğine sorusuna üzerine Trump, bölgedeki askeri tatbikatları "savaş oyunları" olarak adlandırdığını söyleyerek, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin oldukça yüksek olduğuna ve bunun çoğunluğunun ABD tarafından karşılandığına işaret etmiş ve "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde yüz değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." sözlerine yer vermişti. 

MATTİS: ÇEKMEYECEĞİZ!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, dün Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Güney Kore'ye geldi. Güney Kore'de mevkidaşı Song Young-moo ile basın toplantısı düzenleyen Mattis, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda anlaşmaya varılsa bile ABD'nin askeri birliklerini Güney Kore’de muhafaza edeceğini açıkladı.

"Özgürlük Muhafızları tatbikatını askıya alma kararı diplomatlarımızın müzakere edebilmesi için fırsat oluşturuyor ve Kore Yarımadası'nda barışçıl bir çözüm bulma ihtimalini artırıyor" diyen Mattis, ABD Başkanı Trump'ın Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak için Özgürlük Muhafızları tatbikatını durdurma kararını savundu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:58
  1. ABD
  2. Çin
  3. Güney Kore
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

  • musamusa17 sa önce
    üç beş amerikan piçini vurun sonra da aa yanlışlık oldu deyin. çünkü onların anlayacağı dil bu. sonra bakın nasıl çekiyorlar askerlerini
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
  1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
  2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
  3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
  4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
  5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
  6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
  7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
  8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
  9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
  10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
  11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
  12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
  13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
  14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
  15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
  16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
  17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
  18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
  19. Kimler limonlu su içemez?
  20. Yapay kornea da üretildi
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...