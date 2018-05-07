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ABD yine bildiğini okudu, büyükelçilik tabelaları asılmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı sonrası İngilizce, İbranice ve Arapça tabelalar bu sabah kentin güneyinde yollara monte edildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:54
ABD yine bildiğini okudu, büyükelçilik tabelaları asılmaya başladı

Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.

Reuters haber ajansı, işçilerin büyükelçilik tabelalarını bu sabah tarihi kente asmaya başladığını bildiriyor. Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça.

Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, önce sosyal medyaya düştü. Dakikalar sonra ise, Reuters ilk fotoğrafı servis etti. Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı karşısına alıp söz konusu kararı geçen yılın son ayında açıklamıştı.

Kararın akabinde Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere 'Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma' çağrısı yapan karar tasarısı, ABD'nin engelleme çabalarına rağmen BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmişti.

Tel Aviv yönetiminin 1980 yılında başkent ilan ettiği Kudüs'e, bugüne kadar büyükelçilik taşıyan bir ülke yoktu ve ABD ilk adımı atmış oluyor. İsrail, 1967'de Kudüs'ü işgal etti. Filistinliler de Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:54
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. İsrail
  4. Filistin

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