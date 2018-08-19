'ABD yerine Orta Doğu'daki diğer ülkeler ödeme yapacak'

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalar yaptı.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Suriye'ye yaptığı saçma sapan 230 milyon dolarlık gelişim ödemesine son verdi. ABD yerine Suudi Arabistan ve Orta Doğu'daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak. ABD'nin, ordumuzun ve bize yardım eden diğer ülkelerin gelişmesini istiyorum!"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıklamıştı.

Sözcü Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır." ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etmişti.

Mart ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolardan fazla yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti.

Söz konusu ek fon sözü, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.