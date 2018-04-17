“ABD yerine Arap ordusu kurulsun”

Münübe Yılmaz

Suriye'deki Amerikan askerlerini ABD’ye geri çağırmayı düşünen Donald Trump, Suudi Arabistan’dan, Amerikan askerlerinin Suriye'deki yerini alması için bir Arap ordusu kurmasını istedi. Yeni ordunun, Suriye’de, İşid ile mücadele ederek, bölgedeki güvenliği ve istikrarı sağlayacağını söyleyen Trump, içlerinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’ın da bulunduğu Arap ülkelerini ortak bir ordu kurmaya çağırdı. Trump, milyonlarca dolarlık silah ve savaş aracı ile desteklenmesini önerdiği ordunun, önemli bir finansal destekle bölgedeki güvenliğe onemli katkı sağlayacağını bildirdi. “ Müttefiklerimizden, Suriye için gerekli sorumluluğu alıp, gerekli maddi yardımı da yaparak, üzerlerine düşeni yapmasını istiyrouz” ifadesinde bulunan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da, Mısır istihbaratı ile de Suriye için kurulmasını istedikleri orduya katılması için görüşme yaptıklarını dile getirdi.