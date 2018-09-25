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ABD yeni stratejisini açıkladı: Türkçe bilen ajan arıyoruz!

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, yeni stratejilerini açıkladı. Haspel, ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar çalıştıracaklarını ifade etti.

25 Eylül 2018 Salı 15:27
ABD yeni stratejisini açıkladı: Türkçe bilen ajan arıyoruz!

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından başlatılan terör zanlılarını kaçırıp esir alma ve işkenceden geçirme programının yöneticilerinden biri olan Gina Haspel, ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Başkanlığına terfi ettirilmesi sonrası teşkilatın yeni stratejisini açıkladı.

11 EYLÜL ÖNCESİNE GERİ DÖNÜŞ

Mezunu olduğu Louisville Üniversitesi'nde konuşan CIA Direktörü, 11 Eylül sonrasının denizaşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkacaklarını, 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurdu.

EN ZORLU ULUSLARARASI MESELELERE İSTİHBARAT ÇEMBERİ

Casuslarla analistlerin en ağır, en zorlu meselelerle ilgili istihbarat toplamaya daha fazla odaklanacağını dile getiren Haspel, ''Rakip ulus devletlere odaklanmamızı keskinleştiriyoruz'' vurgusunu yaptı.

ARAPÇA, ÇİNCE, FARSÇA, TÜRKÇE KONUŞAN AJAN ARANIYOR

Bu bağlamda özel olarak ülke adı anmayan Haspel, diğer yandan yabancı dil uzmanlığı olan ajanları ellerinde tutmak, yenilerini yetiştirmek ve saflarına katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. CIA Direktörü, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajan istihdam ettiklerinin altını çizdi.

PERSONEL DAHA ÇEŞİTLİLİK ARZ EDİYOR

CIA personelinin daha çeşitlilik kazanması çabalarının altını çizen teşkilatın ilk kadın başkanı, ''Küresel misyonumuz cinsiyeti, ırkı, kültürel arka planı ne olursa olsun en iyi ve en parlaklarla çalışmamazı gerektiriyor'' dedi. 35 yıl önce girdiğinde teşkilatta erkek hakimiyeti olduğunu aktaran Haspel, şöyle konuştu:

''Bana bir şans vermek isteyen üstlerim sayesinde yükseldim. Operasyon subayı olarak iyi işler çıkarmayı başardım ve karşı karşıya geldiğim engellerin yıkılmasına yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. Özellikle 11 saldırıları sonrasu çok sayıda kadının teşkilatta yükselmesinden gurur duyuyorum.''

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:27
  1. cıa
  2. Amerika
  3. donald trump
  4. Farsça
  5. Gina Haspel
  6. Louisville Üniversitesi

YORUM YAZ

  • FANİFANİ6 dk önce
    İçimizde o kadar hain yetiştirdiniz ki...Bu açıklamadan sonra...Başvuran şerefsizlerin çokluğu yüzünden iş yapamaz hale gelirsiniz...Maalesef...
  • nostalji nostalji 34 dk önce
    CIA abd nin resmi ve yasla bir kuruluşu.aynı bizdeki Milli istihbarat gibiAgent kelimesi ise ajan değil temsilci demek. Onalrın Türkiye deki ajanlarının türkçe bilmediğini söylemek safdillik olur. Mesela RRAhip JOHNSON Türkçe bilmemekte midir?
  • ismail ismail 54 dk önce
    fetonun elemanlari ne güne duruyor...
  • mkamka58 dk önce
    Niye ariyorlarki? CHP-HDP de cok ajan var! aramaya gerek yok.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    fetoo yetmemiş mi? Arapça da türkçe de biliyor...
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