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ABD'den yeni oyun! DEAŞ’lıları götürdüler

ABD, Suriye'ye girmek için bahane ettiği DEAŞ üzerinden yeni bir oyun kurguluyor. 2017 yılındaDEAŞ’lıları konvoylar halinde Rakka’dan tahliye eden ABD ve YPG, aynı taktiği Deyrizor’da uyguluyor. Eski İl Meclis Üyesi Karem Fıreyhi, bazı DEAŞ teröristlerin Haseke’ye götürüldüğünü ancak bir kısmının bilinmeyen bölgelere taşındığını belirtti.

24 Ocak 2019 Perşembe 08:08
ABD'den yeni oyun! DEAŞ’lıları götürdüler

Rakka'dan 2017'de yılında DEAŞ'lı teröristleri konvoylar halinde tahliye eden ABD ve PKK/PYD, aynı uygulamayı Deyrizor'da yapıyor. DEAŞ terör örgütünün 2 yılı aşkın süredir kontrol ettiği Hecin bölgesinde çatışmalar şiddetlendi. ABD ve koalisyon güçleri Baguz, Tahtani, Süse ve Fevgani beldelerine yönelik hava saldırılarını artırdı. Sabah saatlerinde DEAŞ ve PKK arasında 3 günlük ateşkes ilan edilirken ABD, bölgede bulunan DEAŞ'lı teröristleri gizlice farklı bir bölgeye naklediyor. Deyrizor Askeri Meclisi Eski Başkanı Albay Usame Zafir, Hecin ilçesini kaybeden DEAŞ’ın 2016’dan bu yana bir plan dahilinde o hatta tutulduğunu söyledi. İl Eski Meclis Üyesi Karem Fıreyhi ise bazı militanların Haseke’ye götürüldüğünü ancak bir kısmının ise bilinmeyen bölgelere taşındığını anlattı. Deyrizor Heyeti Başkanı Ebu İsmet, ABD ve PKK bombaları ile son 3 günde hayatını kaybeden sivil sayısının 70’i aştığını belirtti.

DEAŞ fiilen bitti

DEAŞ saldırılarının başladığı 2014 yılının ilk aylarına dek yüzde 80 oranında Suriyeli muhalifler tarafından kontrol edilen Deyrizor, 2014 yılı ortalarında büyük oranda DEAŞ tarafından ele geçirildi. DEAŞ öncesi muhalifler tarafından kurulan Deyrizor Askeri Meclisi’nde 2013-2014 döneminde başkanlık görevinde bulunan Pilot Albay Usame Zafir, DEAŞ’ın sığındığı son bölge olan Hecin’de de fillen bittiğini söyledi.

Albay Zafir, DEAŞ için Irak ve Suriye çöllerinde bazı merkezler inşa edildiği ve örgütün bu merkezlerden destek aldığı bilgisini verdi.

Çölde merkez inşa edildi

“Hecin’de 2 yılı aşkın süre kalmasına izin verilen teröristler bu özel merkezlerden ikmal ve destek gördü” diyen Albay Zafir, şöyle devam etti: “Son 3 günde 3 bin 400 kişi PKK’ya teslim oldu. Bu kişilerin önemli bir kısmı sivil olmasına rağmen PKK hepsini DEAŞ’lı gösterme gayreti içerisinde.” Muhalif komutan, yaşanan gelişmelerin yeni bir demografik değişimi beraberinde getireceğini vurgusunu yaptı.

Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 08:08
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