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PKK'yı gözden çıkaran ABD'nin yeni maşası MLKP!

PKK'nın bittiğini söyleyen Genelkurmay eski İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "ABD kullanabileceği yeni bir maşa arayışında. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de bombalı saldırılar olabilir" dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 07:35
PKK'yı gözden çıkaran ABD'nin yeni maşası MLKP!

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor. Her iki ülkeden de 'görüşmeler olumlu' açıklamaları yapılsa da henüz sınır ötesi operasyonla ilgili merak edilen sorular yanıt bulmadı.

Bölgedeki PYD-PKK unsurlarıyla organik bağı defalarca ortaya çıkan ABD'nin farklı terör örgütleriyle de dirsek temasında olduğu ortaya çıktı.

Bakan Soylu ABD - MLKP Görüşmesini Açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti) ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz." açıklaması gözleri bir kez daha ABD'nin teröristlerle işbirliğine çevirdi.

ABD yeni maşa arıyor

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, ABD'nin bu temasının ne anlama geldiğini değerlendirdi.

"Türkiye, son dönemlerde attığı adımlarla PKK'nın belini büktü. ABD kendine istediği gibi kullanabileceği bir aparat arıyor" diyen Pekin, şöyle devam etti:

"Bombalama faaliyetleri yaşanabilir"

"ABD, kullanabileceği tüm örgütlerle görüşebilen bir ülke. Bu görüşme de onlardan biri. PKK son dönemlerde sahada çok ciddi darbe aldı. ABD'nin yeni süreçte onları devreden çıkarıp MLKP'yi sahaya sürmek niyetinde olabilir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye'de legal görünümlü kliklerin karıştığı bombalama faaliyetleri yaşanabilir."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 07:35
  1. Güvenli Bölge
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. MLKP
  5. pkk

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