THY- Euroleague
0553 313 94 23

"ABD yaptırımları İran'ın kazanımlarını sıfıra yaklaştırdı"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi:- "ABD'nin yaptırımları geri getirmesi İran'ın anlaşmadan sağladığı kazanımları sıfıra yaklaştırdı. İran, nükleer anlaşmanın kazanımlarından faydalanamazsa anlaşma ortadan kalkacaktır"

27 Kasım 2018 Salı 10:23
"ABD yaptırımları İran'ın kazanımlarını sıfıra yaklaştırdı"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından getirdiği yaptırımların İran'ın anlaşmadan sağladığı kazanımları sıfıra yaklaştırdığını ve bu şartlar altında anlaşmanın devam edemeyeceği uyarısında bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Brüksel'de nükleer enerji konulu bir konferansta konuşan Arakçi, nükleer anlaşmanın önemli siyasi bir başarı olduğunu ve İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kaldığını söyledi.

Nükleer anlaşmayı denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın anlaşmaya bağlılığını defalarca teyit ettiğini hatırlatan Arakçi, buna karşın ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın anlaşmadan ekonomik olarak fayda göremediğini belirtti.

ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini ifade eden Arakçi şöyle konuştu:

"ABD'nin yaptırımları geri getirmesi İran'ın anlaşmadan sağladığı kazanımları sıfıra yaklaştırdı. Nükleer anlaşma, taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2231 numaralı kararla onayladığı uluslararası bir anlaşmadır. Nükleer anlaşmanın korunması uluslararası toplumun görevidir. İran, nükleer anlaşmanın kazanımlarından faydalanamazsa anlaşma ortadan kalkacaktır."

Arakçi, Avrupa Birliği (AB) şirketlerinin ABD yaptırımlarından etkilenmeden İran'la iş yapmalarının kolaylaştırılmasını amaçlayan özel ödeme mekanizmasının hayata geçirilmesi anlaşmanın korunması için zorunluluk olduğunu ifade etti.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:23
  1. iran
  2. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı
  3. nükleer anlaşma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzcilikte binlerden, 200 binlere
    1. İzcilikte binlerden, 200 binlere
    2. İstinaf mahkemelerinde karar sayısı..
    3. "Bilişim sistemleri 5 yıl içerisinde..
    4. Kerpiç atölyede yaptığı heykelleri..
    5. "Zirve ile 3 milyar dolarlık yabancı..
    6. Mahrem imamların eşlerine operasyon!
    7. "2018'de gayrimenkul satışımız 2,5..
    8. Yörük Halime teyze, "sipsi"yi..
    9. Bakan açıkladı: 2 bin 545 işletmeye..
    10. California'daki yangınlar
    11. BM'den Venezuela'ya 9,2 milyon..
    12. Dev market zincirinde büyük vurgun!..
    13. Kumru'da çocukların "sinema otobüsü"..
    14. Beşiktaş'taki market soygunu
    15. TCMB'den repo ihalesi
    16. Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan..
    17. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 295..
    18. Akit yazdı, kaosçu Soros vakfı kaçtı!
    19. Somali'deki kamplar güneş enerjisiyle..
    20. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı..
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İstanbul'da askeri helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...