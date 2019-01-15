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Maduro'ya Rusya'dan flaş teklif

Güney Amerika'da yalnızlaştırma politikasına maruz kalan ve ABD'nin yaptırımlarıyla karşılaşan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'dan flaş bir teklif geldi.

15 Ocak 2019 Salı 16:03
Maduro'ya Rusya'dan flaş teklif

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak, Venezüella’ya ekonomisini kurtarmaya yönelik gayriresmi bir plan teklif ettiklerini ve yanıt beklediklerini söyledi.

Sputnik’e konuşan Storçak, "Venezüella’ya gayriresmi bir teklifte bulunduk. Zira adet olduğu üzere böyle görüşmelerden sonra bir proje hazırlanıor, partnerler de projeye yönelik tepkilerini belirtiyor. Nihayetinde de üzerinde anlaşılmış bir ürün oluşması gerekiyor, aksi takdirde hepsi anlamsız olur. Karşı tarafa uymayan bir şeyi tavsiye etmenin bir anlamı yok" dedi.

Storçak, teklifin incelendiğini düşündüğünü, bakanlığın ilgili birimlerinin Venezüella ile temasta olduğunu ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:03
  1. Venezuela
  2. ABd
  3. rusya
  4. Maduro

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