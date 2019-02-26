ABD Afganistan'da yanlışlıkla hükümete bağlı askerleri vurdu ABD savaş uçakları Afganistan'da, Taliban militanlarına saldırmak yerine Kabil hükümetine bağlı 8 askeri öldürdü.

Afganistan'da ABD savaş uçakları Kabil hükümeti güçlerini hedef aldı. Afganistan'ın doğusunda yer alan Gazni ilinin Caguri ilçesinde ABD savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısında Kabil hükümetine bağlı güçlerden 8 kişi öldü. "Koordinasyon eksikliği" Yerel kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, ABD savaş uçakları, hükümet güçleriyle yaşanan "koordinasyon eksikliği" nedeniyle, yanlışlıkla Kabil hükümeti güçlerini vurdu. 8 ölü 4 yaralı Caguri ilçesinin Hotkol bölgesinde bir askeri noktaya düzenlenen hava saldırısında Kabil hükümetine bağlı güçlerinden 8 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı. Taliban doğruladı Kabil hükümetinin iç istihbarat teşkilatı olan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü'ne bağlı güçlerin hedef alındığı bilgisi Taliban kaynaklarınca da doğrulandı. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, bölgede düzenlenen hava saldırısında iki askeri noktanın tamamıyla tahrip olduğunu ifade ederken, ölü ve yaralı sayısına dair bilgileri teyit etti. Taliban'ın, Gazni ilinde yoğun etkinlik gösterdiği biliniyor. Taliban, geçtiğimiz aylarda Caguri ilçesinde de faaliyetlerini görünür ölçüde artırmıştı. Kaynak: Mepa News

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