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ABD vurdu! Çok sayıda Esed askeri öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor kentinde Esed rejimine ait hedefleri vururken, saldırıda en az 40 rejim askeri öldü.

13 Temmuz 2018 Cuma 21:59
ABD vurdu! Çok sayıda Esed askeri öldü

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'a bağlı Ebu Kemal beldesi kırsalındaki rejim güçleri, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda yer alan ve DEAŞ'ın kontrolündeki Hecin beldesine ilerlemeye çalıştı.

FIRAT'IN KARŞISINA GEÇTİLER

Rejim askerleri, Fırat nehri üzerine karşıya geçmek için mobil köprü kurarak Hecin beldesi etrafına ulaştı. Rejim güçlerinin Hecin'in etrafına yerleştikten birkaç saat sonra koalisyon uçaklarının şiddetli saldırısına uğradığı bildirildi.

EN AZ 40 ASKER ÖLDÜ

Saldırıda aralarında üst düzey rejim subaylarının da bulunduğu en az 40 rejim askeri hayatını kaybetti, diğerleri ise bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Ayrıca koalisyon uçakları, rejimin Fırat'ı geçmek için kurduğu seyyar köprüyü vurarak kullanılamaz hale getirdi.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 21:59
  1. DEAŞ
  2. ABD
  3. Suriye

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