0553 313 94 23

"ABD, Venezuela'ya insani yardıma hazır"

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, ülkesine insani yardımda bulunulmasını istedi - Bakan Pompeo:- "Bugün ABD'nin Venezuela halkına 20 milyon dolardan daha fazla insani yardım yapmaya hazır olduğunu duyuruyorum. Bu fonlar, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik krizin etkileri ile şiddetli gıda ve tıbbi malzeme yokluğuna katlanmak zorunda kalan insanlara yardım amaçlıdır"

25 Ocak 2019 Cuma 01:26
"ABD, Venezuela'ya insani yardıma hazır"

NEW YORK (AA) - Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı olan ve dün kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun, ülkesine insani yardım yapılması talebi üzerine ABD hükümeti, 20 milyon dolardan fazla yardım yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Guaido, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektubu "Venezuela'nın geçici devlet başkanı" sıfatıyla yazdığını belirterek ABD hükümetinden acil insani yardım talep ettiklerini kaydetti.

Pompeo ise Amerikan Devletleri Örgütünde yaptığı konuşmada, Guaido'nun mektubuna cevaben, "Lojistik olarak mümkün olur olmaz, Venezuela halkına insani yardım ulaştırmaya hazırız. Bugün ABD'nin Venezuela halkına 20 milyon dolardan daha fazla insani yardım yapmaya hazır olduğunu duyuruyorum. Bu fonlar, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik krizin etkileri ile şiddetli gıda ve tıbbi malzeme yokluğuna katlanmak zorunda kalan insanlara yardım amaçlıdır." dedi.

ABD'nin Venezuela'nın yeniden yapılanması ve ekonomisinin kurtulması için de daha fazla yardıma hazır olduğunu vurgulayan Pompeo, OAS ülkelerini Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımaya çağırdı.

- Guaido kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 01:26
  1. ABD
  2. Mike Pompeo
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD, Venezuela'ya insani yardıma hazır"
    1. "ABD, Venezuela'ya insani yardıma hazır"
    2. Filistin'den Maduro'ya tam destek:..
    3. Ali Koç yönetiminden şok hareket!..
    4. Serdar Arseven: Bugün Anıtkabir'e..
    5. Yunanistan'da "Makedonya" protestosu..
    6. Ege bölgesi ve Batı Akdeniz için..
    7. Ümraniyespor taraftarından..
    8. Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e..
    9. Almanya'dan Venezuela açıklaması
    10. Türkiye nasıl etkilenir? Korkunç..
    11. Müslümanlar karla kaplı Mescid-i..
    12. "ABD, Venezuela'nın petrol..
    13. Senegal’de Türk yatırımı 106 milyon..
    14. ABD Deyrizor'da camiyi vurdu!
    15. Kızılay 2018'de 23 milyon insana..
    16. ABD ülkeyi karıştırdı! Ölüm haberleri..
    17. İsrail hapishanelerindeki..
    18. "Guaido'nun geçici devlet başkanlığını..
    19. Melih Gökçek'ten bomba açıklama:..
    20. Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”