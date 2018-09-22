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ABD, Venezuela’ya atak hazırlığında

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin önümüzdeki günlerde Venezuela’ya karşı bir dizi yaptırım uygulama hazırlığında olduğunu açıkladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 05:38
ABD, Venezuela’ya atak hazırlığında

Münübe Yılmaz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü, Fox TV’deki haberlerde yaptığı konuşmada, ABD’nin, Venezuela’ya karşı bir dizi yaptırımı uygulama hazırlığında olduğunu ifade etti. “ Önümüzdeki günlerde, ABD’nin Venezuela halkının çıkarlarına karşı hareket eden Venezeuela hükümetine karşı uygulanan baskıyı arttıracağını hep birlikte göreceğiz” sözlerini sarfeden Pompeo, ABD’nin, Venezuela’ya karşı atacağı adımlarla alakalı ayrıntılı bilgi vermedi. Trump hükümeti, muhalif liderleri hapse atmak ile suçladığı Başkan Nicolas Madura hükümetine karşı uyguladığı yaptırımları giderek arttırarak, son olarak Venezuella hükümetinin alacaklarına yönelik ticari işlemleri Amerikalılara yasaklamıştı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmasının ardından gelen bu yaptırıma göre, ülkenin petrol ve diğer varlıklara yönelik alacaklarının nakit karşılığında satın alınması önlendi. Pompeo'nun Venezeula ile ilgili yaptığı bu açıklamayı ise, önümüzdeki hafta New York’ta toplanacak olan Birleşmiş Milletler Genel Toplantısı’ndan önce yaptı. Dünya ülkelerinden liderlerin katıldığı toplantıya, 2015 yılından beri katılmayan Venezuela Başkanı Maduro’nun bu yıl da güvenlik endişesinden dolayı katılmayacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 05:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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