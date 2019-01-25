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"ABD, Venezuela'nın petrol gelirlerinin Guaido'ya gitmesi için çalışıyor" iddiası

ABD'nin, Venezuela'nın petrol gelirlerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya değil, ülkenin geçici başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido'ya gitmesi için çaba sarf ettiği ileri sürüldü - Böyle bir adımın Guaido'nun elini güçlendirirken, son günlerde ekonomik zorluklarla mücadele eden Maduro hükümetini nakit sıkıntısına sürükleyeceği kaydedildi

25 Ocak 2019 Cuma 00:45
"ABD, Venezuela'nın petrol gelirlerinin Guaido'ya gitmesi için çalışıyor" iddiası

NEW YORK (AA) - ABD'nin, Venezuela'nın petrol gelirlerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine gitmemesinin yollarını aradığı iddia edildi.

ABD'nin, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıma kararının ardından, tartışmalı başka bir adım daha atacağı ileri sürüldü.

Amerikan basınına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD'nin, Venezuela'nın petrol gelirlerinin Devlet Başkanı Madoro'ya değil, dün ülkenin geçici başkanı olarak tanıdığı muhalefet lideri Guaido'ya gitmesi için yollar aradığını belirtti.

ABD'nin söz konusu adımı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı. Amerikan basınında, böyle bir adımın Guaido'nun elini güçlendirirken, son günlerde ekonomik zorluklarla mücadele eden Maduro hükümetini nakit sıkıntısına sürükleyeceği kaydedildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün odaklandığımız şey, gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarıyla olan bağlantısını kesmektir." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.





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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 00:45
  1. ABD
  2. Maduro
  3. Venezuela

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