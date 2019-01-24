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ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

24 Ocak 2019 Perşembe 21:22
ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:22
  1. BMGK
  2. Venezuela

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