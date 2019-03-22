0553 313 94 23

ABD, Venezuela devlet bankasına yaptırım kararı aldı

ABD yönetimi, Venezuela devlet bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.

22 Mart 2019 Cuma 23:27
ABD, Venezuela devlet bankasına yaptırım kararı aldı

ABD yönetimi, Venezuela devlet bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela Ulusal Kalkınma Bankasına ve bankaya ait varlıklara yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.

Yaptırım kararı, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun tutuklanmasının ardından geldi.

Venezuela İçişleri Bakanlığı, dün tutuklanan Marrero'yu "ülkeye yönelik terörün parçası olmakla" suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Marrero'nun tutuklanmasını kınayarak, bundan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini sorumlu tutmuştu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Maduro yönetiminin, söz konusu bankayı iktidarda kalmak için kullandığını ileri sürmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:27
  1. ABD Hazine Bakanlığı
  2. Juan Guaido
  3. Venezuela
  4. yaptırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (ÖZEL) Seyir halinde cep telefonu kullanan motosikletli tehlike saçtı
    1. (ÖZEL) Seyir halinde cep telefonu..
    2. Beyoğlu’nda "Bir Hoş Sedâ" sergisi..
    3. Bakan Soylu'dan PKK'nın sözde..
    4. Yeni Zelanda'daki camiler ziyarete..
    5. BM'den Golan Tepeleri'yle ilgili..
    6. Bahçeli: Erdoğan Beyi yalnız..
    7. Yeni Zelanda'da terör saldırısına..
    8. ABD-İsrail ortak planı... CIA ve..
    9. Haluk Alıcık; “Nazilli’de en iyi..
    10. Başkan Alıcık, halk dansları..
    11. Başkan Özakcan’ın ’Kütüphaneler..
    12. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    13. 23.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    14. “Her öldürülen kişi için teker teker..
    15. Türk Kızılay'dan Mozambik'teki afet..
    16. Guterres cami ziyaretinde bulundu
    17. Yeni Zelanda'da saldırıya uğrayan..
    18. Son 10 yılda yapılana bak! Heykel..
    19. Doların yükselişinde önemli detay! Bu..
    20. Jandarmadan 'şok' uygulama! Hepsi ele..
    21. Tüm gözler orada! Tamamlandı
    22. Samsun’da minibüs ile otomobil..
    23. AK Partilileri fişleyip kovmuşlar
    24. Başkent’te seyir halindeki araç alev..
    25. Kuzenler arasında vahşet!
    26. Eski DSP milletvekili yazlığında ölü..
    27. Avustralya'da ana muhalefetten Türk..
    28. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    29. "Siyaseti lekeleyecek davranışlara..
    30. Kahramanmaraş’ta aranan 33 kişi..
    Yılmaz Erdoğan eşcinsellere çalışıyor! Her bölüm 'gay' propagandası
    Yılmaz Erdoğan eşcinsellere çalışıyor! Her bölüm 'gay' propagandası
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok