ABD, Venezuela devlet bankasına yaptırım kararı aldı ABD yönetimi, Venezuela devlet bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD yönetimi, Venezuela devlet bankasına yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela Ulusal Kalkınma Bankasına ve bankaya ait varlıklara yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi. Yaptırım kararı, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun tutuklanmasının ardından geldi. Venezuela İçişleri Bakanlığı, dün tutuklanan Marrero'yu "ülkeye yönelik terörün parçası olmakla" suçlamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Marrero'nun tutuklanmasını kınayarak, bundan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini sorumlu tutmuştu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Maduro yönetiminin, söz konusu bankayı iktidarda kalmak için kullandığını ileri sürmüştü.

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