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ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da bir DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmek için düzenledikleri operasyonda 13 sivili öldürdü

16 Temmuz 2019 Salı 13:45
ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü

ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde 13 sivilin ölümüne sebep oldu.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'lı ortakları, gece saatlerinde bir DEAŞ'lı teröristi yakalamak için hava indirme operasyonu düzenledi.

ABD'ye ait helikopterlerde Tikhi beldesine inen YPG/PKK'lılar, DEAŞ'lının bulunduğu ve çevresindeki evlere ateş açtı. Teröristin yanı sıra, beldedeki 13 sivil yaşamını yitirdi.

ABD'den henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD destekli YPG/PKK, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin doğusunu Aralık 2018'de DEAŞ'lıları çıkararak ele geçirmişti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 20 Mart'ta ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2014'teki müdahalesinden bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:45
  1. ABD
  2. Deyrizor
  3. SDG
  4. YPG/PKK

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