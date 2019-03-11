ABD ve Ürdün'den "Orta Doğu Barış Planı" görüşmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray yetkililerinin Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu Barış Planı'nını görüştüğü belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Bakan Pompeo ve Kral Abdullah arasında yapılan görüşmeye Beyaz Saray başdanışmanlarından Jared Kushner ve Jason Greenblatt katıldı.

Ürdün'ün Washington Büyükelçiliğinde yapılan ve 45 dakika süren görüşmede, Kushner ve Greenblatt, Trump'ın gelecek aylarda açıklayacağı düşünülen Orta Doğu Barış Planı'nı konuştu.

- Pentagon'da görüşme

Kral 2. Abdullah daha sonra ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Pentagon'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin ele alındığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün'ün DEAŞ'ı yenmek için koalisyona yaptığı katkılar da dahil çeşitli savunma ve güvenlik konuları da ele alındı." ifadesini kullandı.

- Trump'ın Orta Doğu Barış Planı

Trump'ın başdanışmanları Kushner, Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ın da dahil olduğu bazı Orta Doğu ülkelerine giderek, söz konusu Orta Doğu Barış Planı'na destek istemişti.



20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, aynı zamanda damadı olan Kushner'i İsrail ile Filistin arasındaki Orta Doğu barış müzakereleri sürecinde görevlendirmişti.



Filistin Yönetimi, geçen yıl ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Washington'ın barış sürecinde bir arabulucu olamayacağını açıklamıştı.